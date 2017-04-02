▲台版的備瀨福木林道，可是桃園當地人才知道的秘境。（圖／記者陳致宇攝）

沖繩北部的「備瀨福木林道」是許多觀光客必訪的人氣景點，百年樹齡的福木形成天然的綠色隧道，在出口迎接的是海天連成一線的壯闊美景，但其實不用大老遠飛出國，同樣的景色在台灣就能夠看得到。

▲桃園新屋永安濱海綠色隧道全長約4.3公里，相當適合在假日來趟單車小旅行。（圖／記者陳致宇攝）

▲被樹葉包圍的路標指示，不注意看可能就會錯過。（圖／記者陳致宇攝）

桃園新屋永安濱海綠色隧道全長約4.3公里，兩旁樹蔭林立、道路平坦，吸引不少人在假日來一趟單車小旅行。這次跟著在地人的腳步，從綠色隧道旁的小徑轉個彎，馬上看見另一種不一樣的風景。

▲從綠色隧道旁的小徑轉個彎，馬上看見另一種不一樣的風景。（圖／記者陳致宇攝）

由木麻黃、榕樹、菩提樹、海檬果等多種樹種夾道而成的天然綠色隧道，可是有不少在地人的童年回憶，大片的樹葉挖兩個洞，就成了逗趣的面具，隨手一摘還能看到天然的各種菌類生長在樹幹上，在桃園市新屋區愛鄉協會理事長李仁富的解說下，儼然成為一個大自然的教室。

▲大片的樹葉挖兩個洞，就成了逗趣的面具。（圖／記者陳致宇攝）

▲隨手一摘還能看到天然木耳。（圖／記者陳致宇攝）

繼續沿著路色隧道往內走，映入眼簾的是一大片的石滬秘境，大家或許聽過澎湖雙心石滬，但新屋石滬的歷史可是比澎湖更悠久，建造的技術甚至還是由台灣西部海岸這邊傳過去的。

▲繼續沿著路色隧道往內走，映入眼簾的是一大片的石滬秘境。（圖／記者陳致宇攝）

▲新屋石滬的歷史可是比澎湖雙心石滬更悠久。（圖／記者陳致宇攝）

李仁富解釋說，新屋石滬約有兩百多年歷史，在過去是居住在當地的平埔族為了捕撈漁獲，用一塊一塊的鵝卵石堆砌而成，全盛時期有數十口石滬綿延在台灣西部的海岸線上，但由於海浪及颱風侵襲，加上未有妥善的維護，目前僅剩下約10口石滬較完整。

▲還有不少當地人會過來這邊「打打牙祭」。（圖／記者陳致宇攝）

▲退潮後不少小魚還留在石滬內的小水池中。（圖／記者陳致宇攝）

▲各種蚵類動物附生，使得卵石緊密相連，屹立不搖的存在兩百多年。（圖／記者陳致宇攝）

這幾座保存較完整的石滬，捕魚的功能仍然存在，還有不少當地人會過來這邊「打打牙祭」，甚至在之前還捕到逾千斤漁獲，但這幾年隨著氣候變遷、污染等問題，已經很難再見到這樣的情況，但李仁富希望能透過宣導讓大家能更認識這裡的生態景觀，也能讓台灣這片美麗的濱海美景永續的保存。