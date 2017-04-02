▲郭修彧於1日舉辦《抽象圖》演唱會。（圖／妮樂佛提供，2017.04.02）

創作歌手郭修彧（Shio），昨（1）日舉辦《抽象圖》演唱會，因為是個人首場演唱會，讓她緊張到睡不著，整個人都水腫，上台前還吵著要戴口罩登台，讓師父戴佩妮（Penny）覺得又好氣又好笑，最後郭修彧「自創」雙手捧臉上台拍照，她也自嘲演唱會辦在愚人節，根本就是一場惡作劇。

郭修彧在演唱會上，不只彈鋼琴自彈自唱，也為帶來一段小提琴獨奏，並與戴佩妮合作許多歌曲，師徒合作無間。除了選唱專輯中的歌曲〈抽象圖〉、〈幻想的作品〉、〈Extrication〉，也特別向同鄉大馬歌手致敬，演唱一系列金曲串燒，包括阿牛的〈對面的女孩看過來〉、無印良品的〈掌心〉、梁靜茹的〈分手快樂〉、方炯鑌的〈壞人〉和陳勢安的〈天后〉，全場大合唱帶來演唱會高潮！

而演唱會選在愚人節當天，郭修彧笑說：「這是最大的愚人節惡作劇」因為連自己都不看好、沒信心，甚至一度以為會「流標」，還曾夢到演唱會當天，一個人都沒有，只看到師父戴佩妮在旁嘆氣，不過幸好夢境與現實相反，台下坐無虛席，郭修彧也感性的說：「謝謝戴佩妮，更謝謝粉絲們的支持！」同時她也感謝父母和同學，特別從馬來西亞飛過來，以及藝人好友陳勢安、劉思涵和蔡旻佑都到場相挺，一同分享她人生第一次的喜悅！

▲郭修彧（右）表演小提琴替戴佩妮伴奏。（圖／妮樂佛提供，2017.04.02）