（中央社記者王靖怡台北2日電）出道20週年的韓星蘇志燮今晚登台見粉絲，見面會下半段變夜店趴，蘇志燮大唱Rap，帶來13首歌曲，High翻全場；安可現身觀眾席引起騷動，上台後立刻關心有沒有粉絲受傷。



蘇志燮2004年以韓劇「對不起，我愛你」走紅，近年演出韓劇「主君的太陽」、「我的維納斯」，人氣翻漲。第3度來台辦粉絲見面會，晚間在台北國際會議中心登場，與2300名粉絲同樂。



見面會分成兩段，蘇志燮與粉絲聊天、送完特製香水及禮物後，在台上自拍大合照，粉絲舉起應援手幅，祝賀蘇志燮20週年，以及新片「軍艦島」大賣。



接著見面會變成夜店趴，蘇志燮戴墨鏡登台，與嘻哈團體Soul Dive、DJ Juice唱「Boy Go」，粉絲站起來跟著High，唱完「Such a Story」，蘇志燮大喊「台灣你們真的是最棒的」，這段只要開心玩就好。



換穿胸前寫有「TWENTY 20」無袖背心，蘇志燮以嘻哈打扮現身，High唱「Eraser」，蘇志燮特地走到台下，粉絲爭相握手，站在台上時也伸出手臂，讓台下粉絲搶摸，後來還把擦汗毛巾丟給粉絲。



蘇志燮頻頻向台下比讚，甜喊「蘇太太們，我好想念妳們」，引起全場尖叫；安可時蘇志燮從觀眾席現身，立刻讓粉絲陷入瘋狂，走回台上後，蘇志燮擔心有粉絲推擠受傷，連忙問「都沒事吧」，直喊度過非常幸福時間，真的很難忘。1060402