蘇志燮唱Rap 見面會嗨變夜店趴中央社 (2017-04-02 21:56)
（中央社記者王靖怡台北2日電）出道20週年的韓星蘇志燮今晚登台見粉絲，見面會下半段變夜店趴，蘇志燮大唱Rap，帶來13首歌曲，High翻全場；安可現身觀眾席引起騷動，上台後立刻關心有沒有粉絲受傷。
蘇志燮2004年以韓劇「對不起，我愛你」走紅，近年演出韓劇「主君的太陽」、「我的維納斯」，人氣翻漲。第3度來台辦粉絲見面會，晚間在台北國際會議中心登場，與2300名粉絲同樂。
見面會分成兩段，蘇志燮與粉絲聊天、送完特製香水及禮物後，在台上自拍大合照，粉絲舉起應援手幅，祝賀蘇志燮20週年，以及新片「軍艦島」大賣。
接著見面會變成夜店趴，蘇志燮戴墨鏡登台，與嘻哈團體Soul Dive、DJ Juice唱「Boy Go」，粉絲站起來跟著High，唱完「Such a Story」，蘇志燮大喊「台灣你們真的是最棒的」，這段只要開心玩就好。
換穿胸前寫有「TWENTY 20」無袖背心，蘇志燮以嘻哈打扮現身，High唱「Eraser」，蘇志燮特地走到台下，粉絲爭相握手，站在台上時也伸出手臂，讓台下粉絲搶摸，後來還把擦汗毛巾丟給粉絲。
蘇志燮頻頻向台下比讚，甜喊「蘇太太們，我好想念妳們」，引起全場尖叫；安可時蘇志燮從觀眾席現身，立刻讓粉絲陷入瘋狂，走回台上後，蘇志燮擔心有粉絲推擠受傷，連忙問「都沒事吧」，直喊度過非常幸福時間，真的很難忘。1060402
關鍵字：
上一則：蘇志燮20週年見台粉（1）
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
直擊【NOWnews今日新聞】
影【NOWnews今日新聞】
莎莉賽隆曖昧馮迪索？ 《玩命8》疑玩出愛火【NOWnews今日新聞】
血尿見客健康亮紅燈？劉以豪10字回應【NOWnews今日新聞】
林宥嘉丁文琪 日本賞櫻拍婚紗照【中央社】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》