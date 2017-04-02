日本將棋人機大戰 名人佐藤不敵電腦中央社 (2017-04-02 21:47)
（中央社東京2日綜合外電報導）共同社報導，日本職業將棋第二屆「電王戰」昨天登場，「名人」佐藤天彥與電腦軟體PONANZA兩局定勝負，第1局佐藤在第71手告負，這是擁有頭銜的棋手首次在公開場合輸給電腦。
名人是七大頭銜中最具傳統的頭銜。擁有頭銜的棋手與電腦的上一次較量是在2007年，當時「龍王」渡邊明獲得勝利。
職業棋手與電腦對局的電王戰始於2012年，今年首次由擁有頭銜的棋手出戰，第一局昨天在?木縣日光市的日光東照宮舉行。電王戰迄今為止的戰績為電腦13勝5負1平。
在圍棋方面，擁有六大頭銜的棋聖井山裕太在3月23日敗給了人工智慧（AI）軟體，引發了熱議。
電王戰對局每方限時5小時。中盤過後電腦逐漸佔據優勢，並獲得最終勝利。電腦軟體通過與電腦相連的機械手臂執子。
29歲的佐藤在去年的「名人戰」中擊敗擁有三個頭銜的最佳棋手羽生善治，首次獲得頭銜。PONANZA在與職業棋手的交鋒中未曾失敗，獲得六連勝，很多人稱之為最強軟體。
今年是最後一次舉行「電王戰」。第二局將於5月20日在兵庫縣姬路市的姬路城舉行。1060402
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
摘星工廠
我是馬克
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
Sony 閃光燈．PIXEL 閃光燈．手機 閃光燈．永諾 閃光燈．3m 閃光燈．閃光燈柔光罩．佳能 閃光燈．Piyet 閃光燈．sb-910 閃光燈．d7000 閃光燈．ROWA 閃光燈．sb-900 閃光燈．Holga 閃光燈．metz 閃光燈．meike 閃光燈．美科閃光燈．Metz 環型 閃光燈．TTL 閃光燈．Fujifilm 閃光燈．Canon 550D 閃光燈．SB910 閃光燈．V600 閃光燈．NISSIN 閃光燈．Wiston 閃光燈．320EX 閃光燈．DF-400 閃光燈．NIKNO 閃光燈．外接閃光燈．dslr 閃光燈．Oloong 閃光燈
蘋果新旗艦版iPad Pro曝光：屏幕大更新【北京新浪網】
這就是目前最強安卓手機配置！蘋果真方了【北京新浪網】
熬夜黨有福了！iPhone 7S【北京新浪網】
三星Galaxy S8已發佈,六大問題必須搞清【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》