（中央社東京2日綜合外電報導）共同社報導，日本職業將棋第二屆「電王戰」昨天登場，「名人」佐藤天彥與電腦軟體PONANZA兩局定勝負，第1局佐藤在第71手告負，這是擁有頭銜的棋手首次在公開場合輸給電腦。



名人是七大頭銜中最具傳統的頭銜。擁有頭銜的棋手與電腦的上一次較量是在2007年，當時「龍王」渡邊明獲得勝利。



職業棋手與電腦對局的電王戰始於2012年，今年首次由擁有頭銜的棋手出戰，第一局昨天在?木縣日光市的日光東照宮舉行。電王戰迄今為止的戰績為電腦13勝5負1平。



在圍棋方面，擁有六大頭銜的棋聖井山裕太在3月23日敗給了人工智慧（AI）軟體，引發了熱議。



電王戰對局每方限時5小時。中盤過後電腦逐漸佔據優勢，並獲得最終勝利。電腦軟體通過與電腦相連的機械手臂執子。



29歲的佐藤在去年的「名人戰」中擊敗擁有三個頭銜的最佳棋手羽生善治，首次獲得頭銜。PONANZA在與職業棋手的交鋒中未曾失敗，獲得六連勝，很多人稱之為最強軟體。



今年是最後一次舉行「電王戰」。第二局將於5月20日在兵庫縣姬路市的姬路城舉行。1060402