日期:4月2日19：35分，2017賽季中超聯賽第3輪比賽繼續進行，北京中赫國安主場2-1戰勝上海綠地申花。前國腳李毅做客青海衛視對本場比賽進行了點評。李毅表示伊爾馬茲是世界級前鋒，一個人拯救了球隊。唐詩信心不足，基本功太差。馬寧沒有向曹贇定出示第二張黃牌是手下留情了，馬寧偏軟了。如果他嚴格一點的話，曹贇定和張池明現在都不在場上了。

李毅談京滬大戰——

李毅表示：「從甲A到中超，交手過無數次。國安終於回到了熟悉的工人體育場。雙方對對手還是比較熟悉的。外援都放在中前場，防守要打起精神。其實，對於申花來說，今年投入巨資是為了打亞冠，但是特維斯一直沒有融入到球隊當中。對於波耶特來說，一分他是可以接受的。對於何塞來說，一分可就懸了。」

李毅談北京國安問題——

李毅坦言：「國安的中場搶劫還是比較散，沒有形成團隊的合作。歷來他的主場優勢非常明顯，現在國安感覺這個主場優勢沒有以前這麼大了。現在可以看出，國安在主場的統治力、這種優勢越來越小了，國安面臨著新老交替，新的球員能不能頂上來，確實需要時間。現在的年輕球員還是看不出來這種大將風範。國安以前傳控的打法現在看不到了，都是這種長傳。只有伊爾馬茲，伊爾馬茲頭槌也不是特別好，倒三角我覺得好一些。還是失誤太多，打得太小。」

李毅談爭議判罰——

第16分鐘，徐駿敏放倒李磊，主裁判沒有出牌。李毅表示：「這個應該吹停啊，作為裁判，這個肯定是要掏牌的。年輕球員頭腦發熱，他打得比賽比較少，這個你就把位置站住了。血氣方剛。應該說國安還是佔據著場上的主動。」

李毅談唐詩——

上半場，唐詩錯過進球機會。李毅坦言：「這個唐詩，還是太年輕，你看這球他拿球的信心都不足，拿球一看二慢三通過，就說這球你看他拿球就知道要射門了。你看這球奧古斯托給他多好，有信心的直接就往裡切了，他還在停在原地，還做著屁股往下射，這些都是基本功太差。」

李毅談曹贇定——

第35分鐘，曹贇定放倒張池明。李毅表示：「要出紅牌了？沒有出。曹贇定今天跟張池明對上了。這下，我覺得馬寧偏軟了。這下，曹贇定後面有意的踢張池明。馬寧這個時候知道他有張黃牌，不敢出牌。其實他這個動作，按照規則來講絕對是黃牌。馬寧考慮到一旦少一個人，這比賽就一邊倒了。所以說他還是手下留情了。」

第40分鐘，曹贇定破門。李毅點評道：「這個球應該怨楊智，晉鵬翔雖然說是第一下滑了，但是晉鵬翔他身後有人啊，曹贇定就在他身後，這個你可以大腳踢出去。」

李毅談伊爾馬茲——

第38分鐘，伊爾馬茲破門。李毅坦言：「漂亮，伊爾馬茲真是國安的福將啊。國安三場比賽進了三個球，都是伊爾馬茲打進的。伊爾馬茲這種門前的嗅覺很好。頭槌一蹭，有一個折線。沒有停頓，這是一個世界級的前鋒。」

第87分鐘，伊爾馬茲梅開二度。李毅稱：「爭議可能就是於大寶跟對方中衛有一個身體接觸。伊爾馬茲這球打得非常有力量，角度也很刁。」

李毅談張池明——

第50分鐘，張池明犯規，被主裁判出示一張黃牌。李毅表示：「我覺得他是奔著球去的，不是奔著人去的，他倆今天杠上了。」第70分鐘，張池明犯規，主裁判沒有出牌。李毅稱：「這下完全是應該出示一張黃牌的，第一張不應該掏的。如果他嚴格一點的話，曹贇定和張池明現在都不在場上了，火藥味越來越濃。」

李毅談上海申花變化——

李毅坦言：「申花踢得比上半場積極多了。」

李毅談於大寶——

第68分鐘，於大寶和瓜林發生衝突。李毅表示：「踢瓜林那一下，都可以黃牌了，馬寧還是照顧照顧。」

李毅總結比賽——

最終，北京中赫國安主場2-1戰勝上海綠地申花。李毅坦言：「伊爾馬茲可以說一個人拯救了球隊。全憑個人能力，梅開二度，在主場力克上海申花。在把握機會上，體現了自己的價值。」

（李哲）