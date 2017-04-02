日期:4月2日，2016-17賽季CBA聯賽總決賽第二場比賽今晚繼續進行。上一場比賽新疆主場大勝廣東，今晚新疆隊繼續坐鎮主場迎戰廣東隊的挑戰，最終新疆在主場再下一城103-97擊敗廣東隊，新疆總比分2-0領先廣東隊。

數據方面，周琦14分11籃板3蓋帽，李根23分4助攻，西熱力江10分7籃板3助攻，亞當斯35分6籃板7助攻，布拉切12分5籃板5搶斷3助攻。廣東隊易建聯19分12籃板2蓋帽，周鵬23分6籃板3助攻，朱芳雨7分，斯隆19分12籃板，布澤爾14分7籃板2助攻。

首節開打，易建聯背身單打後仰跳投命中開場首球，回來在防守端連續造成新疆隊進攻二十四秒違例，開局廣東6-0領先。可蘭白克3分命中，亞當斯快攻反擊中上籃命中。易建聯在快攻反擊中命中追身3分，斯隆拋投再中打停新疆隊，暫停回來新疆再次出現失誤董瀚麟一條龍暴扣得分，布拉切二次補籃命中，布拉切單打朱芳雨上籃再中。回來周鵬外線3分命中將分差擴大到兩位數，新疆在進攻端仍然依靠布拉切單打得分，廣東則是通過快攻反擊得分。朱芳雨和周湛東接連命中3分，第一節比賽結束，廣東客場30-16領先新疆隊。

次節回來雙方換上雙外援，易建聯高位突破上籃命中，回來可蘭白克中距離跳投命中，李根外線空位3分命中接著在快攻反擊中上籃命中，新疆打出一波7-0打停廣東隊，暫停回來易建聯籃下強打造成犯規兩罰兩中為球隊穩住場上局面。亞當斯里突外投連得5分繼續縮小比分差距，周鵬翻身跳投命中，李根外線連續命中2記3分球將比分打成42-42平。末段西熱力江連續命中3分球，半場比賽結束，新疆主場50-48領先廣東隊。

易邊再戰，亞當斯助攻周琦空接暴扣得分，易建聯高位中投穩穩命中。斯隆強突籃下上籃命中再次扳平比分，周琦高難度翻身跳投穩穩命中雙方比分交替上升。廣東連續通過防守反擊得分將比分拉開打停新疆隊，暫停回來布拉切助攻周琦籃下空接暴扣，接著又是周琦快下上籃命中，周鵬外線3分給予回應。雙方外線手感火熱，李根空位3分穩穩命中，回來周鵬3分也中。亞當斯突破高難度摺疊上籃打成2+1，布澤爾中投也是連續命中，三節戰罷，新疆主場81-80領先廣東隊。

末節爭奪，開場雙方都採用聯防，雙方連續幾個回合都沒有命中。易建聯助攻布澤爾內線暴扣，接著布澤爾中投再中廣東84-81暫時領先新疆隊。周鵬強突內線打板再次命中，亞當斯外線3分穩穩命中為球隊穩住場上局面。西熱力江快攻反擊上籃命中，易建聯籃下造成犯規兩罰兩中雙方再次打成88-88平。亞當斯開啟進攻模式里突外投連拿5分拉開比分。斯隆快攻上籃命中，決勝時刻亞當斯連續得分為新疆隊保持比分優勢，廣東最後時刻斯隆進攻連續不中，最終全場比賽結束，新疆主場103-97戰勝廣東隊。

下一場比賽，廣東主場迎戰新疆

雙方首發：

新疆隊：亞當斯、西熱力江、可蘭白克、俞長棟、周琦

廣東隊：趙睿、唐納德-斯隆、任駿飛、周鵬、易建聯

（檸小浩）