進球GIF-於大寶頭槌擺渡助攻 伊爾馬茲單刀絕殺北京新浪網 (2017-04-02 21:46)
日期:4月2日晚，中超聯賽第3輪，北京國安主場迎戰上海申花，比賽第88分鐘，伊爾馬茲破門，幫助國安2-1反超比分。
第88分鐘，楊智大腳開出球門球，於大寶前場頭槌擺渡，伊爾馬茲得球后形成單刀，面對門將李帥冷靜破門，國安2-1反超比分。
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