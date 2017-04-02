世界上很少有一座高爾夫球場，會像奧古斯塔一樣，每一個球洞都充滿了傳奇。

這座1933年由偉大的球手鮑比-瓊斯牽頭建造的球場原本是一篇土地肥沃的植物園，得天獨厚的氣候條件讓奧古斯塔可以如花園一般的美麗，並且每個球洞都以一種花的名字命名。

從今天開始，玩主高球將會分六次為大家介紹奧古斯塔的球洞以及這個球洞背後的經典故事，以迎接2017年美國大師賽的到來，今天我們來認識奧古斯塔的第10洞、第9洞、第8洞以及第7洞。

第6洞

第6洞又名紅松（Juniper），是一個180碼的三桿洞。這一洞有著抬高的發球台和寬闊果嶺，但是果嶺大並不是說明簡單，起伏不定的果嶺地貌會要求精準的擊球落點，如果on到錯誤的區域將會面臨極高難度的推桿考驗。

對於西班牙傳奇球星奧拉扎寶而言奧古斯塔的第6洞可能是他最不願意回想的記憶。1991年第二輪，奧拉扎寶在這一洞花費了三計切球都沒能將球送上果嶺，前兩擊打短，而第三打由將球打過了果嶺。西班牙人在這一洞用了七桿，吞下了一個四柏忌。那一屆美國大師賽上，他以一桿之差輸給了伊恩-伍斯南。

第5洞

5號洞又名木蘭(Magnolia），是全長455碼的四桿洞。這一洞的靈感來自於聖安德魯斯老球場著名的「路洞」，包含著鮑比·瓊斯向老球場的致敬。球道中央的兩個深沙坑成為開球的最大障礙。

1995年的美國大師賽上，傑克·尼克勞斯在第一輪和第三輪均在這個洞打出了老鷹球。第一輪當中他用5號鐵在離旗杆180碼的地方將球打進，而第三輪中他用7號鐵在離旗杆163碼的地方再次捉到了老鷹，已經五十五歲的金熊似乎依然展示出強大的球技。

第4洞

4號洞又名海棠（Flowering Crab Apple），是全長240碼的三桿洞，也是奧古斯塔最長的三桿洞。不定的風向和兩個深沙坑對開球提出了極大的考驗，更不用說就算長打選手也需要選擇長鐵杆擊球，而對於距離較短的球手這一洞將會相當頭疼。

2012年大師賽決賽輪帶著1桿領先優勢的米克爾森在這個洞折戟，從而和自己的第四件綠夾克擦肩而過。當時老米的計劃是將球故意打進果嶺左邊的沙坑然後一切一推保平標準桿。不然而這一桿卻鬼使神差地打到了大看台，反彈進了樹木當中。米克爾森用右手球員姿勢救球，花了兩桿才勉強將球救出。老米第四桿又將球打進沙坑，隨後一切一推吞下了三柏忌。

文章來源：玩主高球