聯賽三輪過後，山東魯能登上聯賽積分榜榜首。在魯能隊內的射手榜上，外援前鋒三叉戟中的西塞和塔爾德利都已經有球進賬，就連另一名司職中後衛外援吉爾也都已經鐵樹開花。沒進球的，只有四名外援中名氣最大的義大利人佩萊。

絲毫不令人意外的是，這名本賽季迄今還沒有進球，甚至在上個賽季加盟之後都進球寥寥的前鋒，不僅沒有被黑，反而是一直受到廣大魯能球迷，甚至對手球迷的認可和追捧。

這一切，都是因為佩萊在山東魯能戰術體系中發揮的作用。

在山東魯能客場完勝長春亞泰的賽后新聞發佈會上，山東魯能主教練馬加特盛讚了佩萊，他說道：「佩萊不僅僅是一個射手，不遺餘力的為了整體在跑動，在招呼隊友。正是憑藉佩萊的努力，才給了西塞得分射門的機會。」

這已經不是馬加特第一次在公開場合盛讚佩萊。自從佩萊加盟山東魯能之後，作為主教練的馬加特就從來絲毫不吝惜對於佩萊的欣賞。去除掉佩萊在場上令人無法指摘的拼搏精神和巨大作用，馬加特更為欣賞的，或許是佩萊的「自帶體系」作用。

從某種程度上講，在2016賽季後半段，處於保級環境中的山東魯能，戰術體系幾乎就是圍繞佩萊而打造。如果說馬加特當時為了拿分，被動的安排圍繞佩萊而進行戰術進攻，那麼在2017賽季，沒有了保級壓力的山東魯能，已經在使用另外一種更為主動的戰術體系。

只是這種體系的中心人物，依舊是佩萊。

對於山東魯能的對手，佩萊幾乎是一個無解的前鋒。他的技術特點相當鮮明：身材高大、頭槌能力強、能護球、能夠為隊友做球。當然，作為前鋒，還有一腳出色的攻門能力。這種技術特點，非常類似於另一名現在正在征戰中超的前鋒：上海上港隊的「綠巨人」浩克。

對於這種前鋒，對手球隊一般都會採取人盯人的重點防守，甚至會安排兩名防守球員進行更為針對性的重點盯防。但是問題就是，防守的一方很難找到一名擁有能夠有效與佩萊、浩克這種級數前鋒抗衡的防守球員。那麼，在這種情況下，要想在比賽中能夠有效的防守這樣的前鋒，就只能使用2VS1戰術。

即便是這樣，被動的防守也始終落在下風。僅從2017賽季的三場比賽來看，可以說天津泰達、廣州恆大、長春亞泰防止佩萊進球是成功的，但是控制佩萊為隊友做球，卻完全沒有成功。如果不是隊友把握機會能力稍差，那麼佩萊肯定已經穩居中超助攻榜的前列。

其實，無論是2016賽季中期佩萊剛剛加盟山東魯能之時，還是2017賽季佩萊在山東魯能的戰術體系中發揮著依舊巨大作用的今日，他始終是效力於中超的唯一一位歐洲一線足球發達國家國家隊的主力球員水平。

在同樣來自歐洲的主教練馬加特執教下，佩萊的作用更加明顯。作為一名「體系球員」，佩萊在四名外援、尤其是三名前鋒外援中最受馬加特的青睞。馬加特為山東魯能打造的戰術體系，更像是以佩萊為核心而打造的戰術體系。也正是因為在中超賽場上，這是一名「無解」的球員，所以馬加特才能放心大胆的以他為核心。

這也就從某種程度上解釋了困擾外界許久的另一個問題：為什麼在蒙蒂略離開之後，山東魯能並沒有尋找另一名中場核心，而是召回了另一名與佩萊風格迥異的前鋒球員塔爾德利，從而讓佩萊有了一名風格互補的鋒線搭檔。

隨著聯賽的進行，「如何對付佩萊」或許將會成為中超各支球隊主教練頗費腦細胞的一個課題，而「如何防守佩萊」，或許也將會成為中超各支球隊後衛們場上場下交流時的一個極佳話題。

（石橋）