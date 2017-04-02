4月2日19：35，中超第3輪繼續進行，北京中赫國安坐鎮主場迎戰上海綠地申花。憑藉伊爾馬茲的梅開二度，國安2-1繼續保持在工體對申花的全勝記錄。北京體育台對比賽進行了直播，評論員魏翊東和嘉賓鄧樂軍在工體現場對比賽進行了點評。評論員孟洪濤也在演播室對比賽進行總結。魏翊東激動表示伊爾馬茲3場4球，用高效率回報何塞的信任；並表示申花是國安最尊敬的對手。對於國安的失球鄧樂軍直言楊智有責任。

談申花本土球員——

魏翊東：申花兩個邊路曹贇定和柏佳駿，兩位崇明島培養出來的球員，而且兩名球員都是上海球迷，多少讓我們唏噓啊，北京隊場上北京籍球員在哪兒？

談雙方進攻特點——

鄧樂軍：國安兩個邊都很有特點，唐詩敢突，張池明也敢突，下底傳中都有爆點，但是中路還是沒有接應的點。

魏翊東：雙方都有能夠下底傳中的球員，雙方拉丁系的教練總體思路應該還是一致的。

談徐駿敏侵犯李磊染黃——

魏翊東：瓜林沒有顧忌國安有受傷球員倒地，繼續進攻的做法引起了工體球迷的不滿。李磊不顧受傷的危險拼下來的球權啊，特點做法也獲得了主場球迷的掌聲。

談雙方場面火爆——

魏翊東：比賽的火藥味很濃啊。

鄧樂軍：比賽轉移球的攻防節奏看上去沒有那麼快，但幾次身體接觸，雙方都是很玩命。

談23分鐘奧古斯托遠射偏出——

鄧樂軍：這個球差一點點，這個半轉身的射門非常突然，李帥也被禁區里的球員擋住了視線，

魏翊東：奧古斯托還是有著很高的競技狀態和水平，雖然他才剛剛回到北京。

談唐詩32分鐘浪費機會——

魏翊東：畢竟只有22歲，當機會突然來臨時有些不知所措。感覺射門的時候，自信心還是欠缺些，特別是在工體氣場下，還是有些緊張。

談伊爾馬茲打破僵局——

魏翊東：伊爾馬茲第三粒進球！三場比賽三粒進球，土耳其國家隊的主力前鋒用效率證明了實力！這個球速很快，想要推准其實還是很容易出現失誤的。

鄧樂軍：所以堅持走邊路門前就一點有機會，姜濤的傳中，張池明頭槌一點，伊爾馬茲這一次作為射手來說他的位置跑的很好，有主動的意識往禁區裏面扎。

談曹贇定利用國安後防失誤閃電扳平——

魏翊東：很快比分就被扳平，楊智傳晉鵬翔，晉鵬翔沒想到楊智會給他球，他想接的時候滑到了。37分鐘進球，40分鐘失球，這個一起一落肯定會給國安隊帶來打擊。

鄧樂軍：這個是國安後防傳球失誤，傳這個球楊智有點草率，楊智還是有責任的。

談中場伊爾馬茲找裁判理論——

鄧樂軍：盡量還是少說話。

魏翊東：這也是京滬大戰中必不可少的「樣本式」的插曲。

總結上半場比賽——

孟洪濤：北京打上海肯定會非常激烈，但上半場並不精彩，雙方打的還是比較謹慎的，即便是喜歡打進攻的申花。核心隊員的發揮兩支球隊打的都不好。

談唐詩56分鐘被於大寶換下——

鄧樂軍：小將表現非常好。

魏翊東：50多分鐘的表現有很多閃光點，於大寶上場后國安的實力肯定會有所提升。

談奧古斯托被換下——

魏翊東：下半場奧古斯托的作用沒有了上半場那麼明顯，確實因為體能的原因，很疲勞。

談工體現場觀眾5萬餘人——

魏翊東：球迷對於已經有變化的國安隊，中赫國安俱樂部充滿了期待。

鄧樂軍：放眼滿滿的工體氣氛，確實很容易讓人激動。

談伊爾馬茲絕殺——

魏翊東：伊爾馬茲3場4球！就在北京國安球門被特維斯瓜林一次次威脅的時候，就在北京管在進攻方式先得單調無效的時候，伊爾馬茲再次運用這種接長傳球的防守，單騎闖關，推射得手！

鄧樂軍：於大寶的爭頂后曾蹭，觸球部位非常輕巧，雖然李帥能判斷摸到球，但是距離實在太近了。

魏翊東：伊爾馬茲用自己的進球效率證明何塞對他的選擇是有道理的，當所有人期待國安新援索里亞諾能夠上演國安首秀的時候，但他三輪比賽都因為外援名額限制沒有報名。

談國安2-1獲得——

魏翊東：真是人間四月芳菲盡，山寺桃花始盛開，終於國安迎來了三分，今年的第一個三分，還是擊敗了老對手，還是國安最為尊重的對手——上海申花隊。剛剛我看到姜濤和何塞緊緊擁抱在一起，姜濤幾乎要哭泣，這是一種壓力的釋放，是一種對何塞信任的回報。

總結全場比賽——

孟洪濤：申花的實力比較強，特別是外援的水平，即便是這樣，國安在工體的勝率還是非常高。（旺旺）