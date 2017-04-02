？？ 兔子和喵星人有一個共同點，那就是它們都很愛乾淨。那麼，不知道大家有沒有看過兔子洗臉呢？原來愛乾淨的兔子原來洗臉那麼精緻。

？？ 今天，有網友就在微博上分享了一段兔子洗臉的過程，不料瞬間走紅網路，目前已吸引867萬次觀看。

？？ 只見兔子首先用舌頭把兩隻前爪肉墊舔乾淨，然後從下而上打圈式擦臉，擦得十分認真，耳朵、下巴等地方全都清潔到位，網友看了直呼：感覺自己活的還沒一隻兔子精緻。

？？ 據了解，兔子這樣洗臉有保健身體的功效，因為它的小爪子搔抓的都是面神經的敏感區，有很多種功效呢。