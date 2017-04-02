蘇志燮20週年見台粉（2）中央社 (2017-04-02 21:50)
出道20週年的韓星蘇志燮（圖）2日晚間登台見粉絲，用中文說「愛你唷」，加碼送手指愛心，說完露出害羞笑容。特製香水送粉絲，還幫粉絲噴在手腕，但粉絲聞完味道皺眉，笑翻全場。（佳音娛樂提供）中央社記者王靖怡傳真 106年4月2日
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