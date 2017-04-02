出道20週年的韓星蘇志燮（圖）2日晚間登台見粉絲，開場嘴甜喊來見「蘇太太們」，立刻引起粉絲尖叫，也用中文說「愛你唷」，加碼送手指愛心，說完露出害羞笑容。（佳音娛樂提供）中央社記者王靖怡傳真 106年4月2日