從首爾開車南下，到樂天星州高爾夫鄉村俱樂部大概需要4小時。這座18洞高爾夫球場位於韓國東南部的慶尚北道星州郡草田面韶成里的一座山上。作為樂天旗下的精品球場，星州高爾夫鄉村俱樂部「師出名門」，由傑克·尼克勞斯設計公司前首席球場設計師湯姆·皮爾斯操刀設計完成，並自我標榜為「韓國最美、最有益健康的球場」。但一切關於星州高爾夫的「美好過去」，都已隨「薩德」的進入而灰飛煙滅——於高爾夫而言，星州已死，勿念。

為什麼選擇高爾夫球場？

總佔地面積2000畝出頭，建在高地、森林和盆地溪谷之間的星州高爾夫鄉村俱樂部於2009年開業，這座嶄新的高爾夫球場亮點之一是最大程度保留了原始自然風貌，尊崇了高爾夫運動最自然的一面，如此定位讓該球場很快成了一座讓韓國高爾夫球友認可、喜歡的山地球場。

星州高爾夫球場總長度7220碼，標準桿72桿，前九洞地勢自然起伏、山坡較多，后九洞則擁有天然岩石和海拔更高的地勢。相信一場18洞之旅下來，球友體會最深的便是星州高爾夫球場的球道起伏之大和純自然山景。

與18洞山地球場相匹配的，是星州鄉村俱樂部極具功能性，也兼具設計感的龐大會所。會所涵蓋了餐廳、茶室、高爾夫專賣店和極具藝術氣息的陶藝館。而在建築風格上，該會所完全擺脫了「經典裝修」的沉悶，注入了現代感十足的時尚空間，木材與石材的共同運用搭配出了一種堅固、穩重之感。儘管沒有實地去過星州鄉村俱樂部，但可以感覺到這座球場「雄心勃勃」的定位——運動與商務兼得，是韓國球友的休閑之地，更是外國球友的度假之地。

星州高爾夫鄉村俱樂部並非「純會員制俱樂部」，只要提前預約，確定有Tee Time的話，來此打球很容易。價格方面，直接從球場預定的話，平日750元人民幣左右，假日則是1000元人民幣左右。

但隨著「薩德」的進入，星州高爾夫球場已經走進「灰飛煙滅的程序」。「薩德」為什麼選擇星州高爾夫鄉村俱樂部？

「薩德」本來擬定部署在慶尚北道星州郡星山炮台。韓美后又覺得海拔680米的星州高爾夫球場高於海拔383米的星山炮台。而且，球場附近道路通暢、基礎設施齊備，面積也比星山炮台大，便於架設雷達和攔截系統。

就是這樣「簡單粗暴」的過程，一座本該鳥語花香、時而響起清脆擊球聲的山地球場變成了「一潭死水」，同時成為一塊嚴重威脅東亞安全、中國安全的「土地」。「天下沒有免費的午餐」，與韓國政府簽約賣球場的韓國樂天集團自然沒有「好果子吃」，其旗下的「產品」目前受到中國民間自發的抵制。

樂天高爾夫版圖

除了變成「薩德」用地的原星州高爾夫鄉村俱樂部，樂天集團旗下還有金海、濟州、扶餘三個高爾夫俱樂部。而這其中，位於濟州島的樂天濟州高爾夫鄉村俱樂部最為著名。

濟州高爾夫鄉村俱樂部擁有兩座18洞球場，由著名設計師小羅伯特·瓊斯操刀設計，打造出了競技性與自然景觀完美融合的兩座球場。

濟州高爾夫鄉村俱樂部是韓國男子職業巡迴賽的場地之一，2010年韓國女子職業巡迴賽最後一站也曾在這裏舉辦。2009年，該俱樂部當選韓國十佳俱樂部。另外，包括美國前總統小布希以及多位政商界人士均曾到場訪問並對球場景觀和服務表示了極大的讚賞。

而濟州高爾夫鄉村俱樂部的高品質也曾經吸引過眾多中國高爾夫愛好者，但「薩德」的部署毫無疑問將令中國球友改變高爾夫目的地——畢竟中國周邊打球的地方太多，韓國並非是唯一選擇。

樂天集團旗下，位於朝鮮半島東南方向慶南的金海高爾夫鄉村俱樂部，以及扶余郡的扶余高爾夫鄉村俱樂部，在接下來相當長一段時間里，也會逐漸在中國球友的海外高爾夫行程中「銷聲匿跡」……

解密薩德

「薩德」全稱為「戰區高空區域防禦系統」，2008年正式部署，與「愛國者」構成了美陸軍的高低搭配反導體系。一套「薩德」系統通常由指揮車、火控雷達、6部8聯裝發射裝置和48枚攔截彈組成，其技戰術性能有著諸多與眾不同的特點。

一是導彈射程遠，防護區域大。

二是攔截高度和摧毀概率較高。

三是採用「動能殺傷技術」，破壞威力大。

四是機動能力和系統生存性較強。

五是數據兼容性強，系統應用廣泛。

最後，也是最重要的是目標識別能力強大。「薩德」系統使用的AN/TPY-2型X波段雷達，號稱當今世界上最大、功能最強的陸基移動雷達。美軍方宣稱其探測距離為500千米。由於雷達探測距離與目標的雷達截面積密切相關，故該型雷達對於彈體尚未分離的上升段中遠程和洲際導彈的探測距離應在2000千米以上。該型雷達可在870千米距離探測到雷達截面積較小的隱形目標，故具備相當的反隱型戰機能力。該型雷達使用的窄波束，則能在580千米左右的距離精確評估目標彈頭的預計位置，並識別假彈頭。

在東北亞特定地緣環境下，「薩德」在韓國實施「前沿部署」后，其雷達監控範圍可深入覆蓋東北亞腹地，平時可攝取該地區國家諸多情報、積累目標特徵數據，戰時則充當早期識別與跟蹤工具、提升導彈攔截概率。這就使「薩德」不局限於充當單純的被動防衛性「盾牌」，還具備了相當的攻勢防禦能力，從而遠遠超出了朝鮮半島防衛的需求，極大危害到東北亞地區國家的戰略安全利益。（資料來源於《解放軍報》）

文章來源：高爾夫雜誌