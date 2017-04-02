雙色球第17037期開獎快訊：紅球開4個20+大號北京新浪網 (2017-04-02 21:32)
開獎截圖
日期:2017年04月02日，福彩雙色球第17037期開獎，以下是詳細開獎流程：
21：15 雙色球搖獎開始
21：18 獎號全部產生，本期獎號：紅球 11 15 20 22 25 30 ；藍球 05。
21：30 當期紅球號碼大小比為4：2，三區比為1：3：2，奇偶比為3：3。紅球開出兩組同尾號15、25與20、30；兩枚斜連號11、25；無連號。藍球開出遺漏9期的奇數05，藍球04已遺漏70期。
當晚其他玩法開獎號碼為：
福彩3D第17085期最新開獎號碼：5 6 0（查看詳情）
排列三第17085期最新開獎號碼：7 2 2（查看詳情）
排列五第17085期最新開獎號碼：7 2 2 1 7（查看詳情）
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