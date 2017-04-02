4月2日，2017賽季中甲聯賽進行第三輪，石家莊永昌晚上坐鎮裕彤國際體育中心迎戰梅州客家隊。客隊上半場結束前反擊由傑帕率先破門，下半場歐陽雪染紅被罰下，缺兵少將的永昌在第90分鐘由穆倫加打破進球荒，最終艱難的1比1戰平梅州。

本輪比賽前，永昌再遭傷病打擊，主力后腰高增翔扁桃腺化膿剛剛痊癒只能坐在替補席上，中後衛呂宏琛也在訓練中拉傷，而首輪肋骨受傷的馬修斯依舊沒有出現在大名單中。永昌主教練古特比也對球隊首發陣容進行了變陣，陣型從前兩場的4-4-2變成了4-3-3，矯哲從中衛變成了右邊後衛，上一場的右後衛呂建軍改到左路，而左邊後衛郭勝則與鄭凱木、詹敏偉搭檔后腰。U23小將也放棄了前兩場的王子豪、譚想，由楊一鳴首發擔任右邊鋒，穆倫加擔任左邊鋒，阿德里亞諾居中突前。

開場之後，永昌雖然掌握了場上大部分的主動權，但是控球多是在中后場倒腳，向前的威脅傳球並不多，也沒有創造出多少有威脅的機會。梅州隊也是立足防守伺機反擊，幾乎沒有攻勢，比賽一度十分沉悶。第22分鐘，穆倫加頭槌攻門力量太小被梅州門將侯宇拿到。第32分鐘，永昌開出右側角球穆倫加頭槌后蹭，門前的梅州後衛慌亂出腳險些烏龍，幸虧侯宇反應及時把球摁在了門線上。第41分鐘，穆倫加左路接球轉身抹入禁區，在底線附近被拉拽倒地，但是主裁判金京元卻示意比賽繼續進行。就在永昌球員還在抗議時梅州快速發起后場快攻，傑帕從前場左側接球后晃過最後一名中後衛推射遠角得分。梅州隊上半場結束前取得1球領先。

第52分鐘，梅州后場長傳，許博爭搶高空球時被傑帕干擾沒能頂上力量，後者把球反搶后形成單刀，但他面對邵鏷亮的推射太追求角度擦著遠端門柱偏出。隨後古特比用高增翔和譚想換下了郭勝和楊一鳴，發起連續猛攻。第60分鐘，高增翔前場直塞，穆倫加小角度射門被侯宇倒地撲出，隨後譚想補射又被起身的侯宇用一個排球扣球動作把球拍出。第68分鐘，高增翔斜長傳禁區左路，呂建軍把球頂向門前，被桑科搶先滑鏟解圍。第69分鐘，梅州隊的歐陽雪后場拉拽高增翔吃到黃牌，上半場他已經因為鏟倒詹敏偉吃到一張黃牌，因此累積兩張黃牌被罰出場。少一人作戰的梅州立刻做出調整，用唐德超換下博季諾夫變成五後衛加強防守。第79分鐘，阿德里亞諾主罰前場自由球射門被侯宇勉強托出橫樑。

最後十五分鐘永昌幾乎是圍住梅州猛攻，客隊則是抓住一切機會消磨時間。全場表現神勇的侯宇在開球門球時都拒絕使用球童扔到場內的球，而是自己走到場邊撿球，使得比賽不時因有兩顆球在場內的情況無法進行，第86分鐘，侯宇也因為拖延比賽吃到了黃牌。比賽結束前，永昌除了門將外所有球員都衝到前場，第90分鐘，經過多次傳中被解圍后，穆倫加終於在門前一片混亂中搶到起腳機會，一腳爆射把球打入死角，1比1，這是尚比亞中鋒自2015年永昌中超倒數第二輪主場與貴州人和隊的比賽后，時隔一年半再度進球。終場前，永昌還有機會逆轉，穆倫加禁區內橫敲，阿德里亞諾跟上大力推射，勢在必進的球又被侯宇神奇的撲出，最終永昌只能主場接受一場1比1的平局。

出場陣容

石家莊永昌

邵鏷亮（門將）、矯哲、劉君鵬、許博、呂建軍、郭勝、詹敏偉、鄭凱木、楊一鳴（U23）、阿德里亞諾、穆倫加

梅州客家

侯宇（門將）、桑科、石鴻俊、歐陽雪、傑帕、博季諾夫、張宏疆（U23）、姚均晟（U23）、霍亮、楊文吉、高志林

（齊未）