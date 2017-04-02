日期:4月2日19點35，2017賽季中超第三輪，天津泰達億利主場2-0戰勝重慶當代力帆。第48分鐘億利利用自由球機會由米克爾門前頭槌打破僵局，第82分鐘米洛維奇頭槌解圍自擺烏龍。天津億利取得新賽季首勝。

主場臨時變更對億利會造成一定不適，交鋒記錄上的隱憂似乎更大：此前兩個賽季泰達對力帆1勝1平2負，泰達主場2戰力帆全部落敗，且每場都丟掉3球。反過來說，力帆對上泰達時似乎格外能體現快攻水準，但隨著王棟從力帆轉投億利，情況很可能出現較大變化。上賽季力帆客場打入22球的數據在中超排名第2，但客場失29球的數據也是中超第3多，新賽季能否提升穩定性是主要看點。

開場後天津億利就展開猛攻，白岳峰右路45度轟炸，鄧小飛從迪亞涅頭頂雙拳將球擊出，外圍周其明直接打遠射偏出。第5分鐘力帆隊中場搶斷後打出快速反擊，費爾南多帶球長驅直入，到禁區前沿分邊右路，彭欣力拿球后內切入禁區大力低射近角，皮球滑門而出。第16分鐘潘喜明飛鏟南松吃到黃牌。第17分鐘，天津億利右路傳中，劉歡頭槌解圍訂到了後點，伊德耶回做，惠家康直接射門，球被鄧小飛指尖托出橫樑。

第20分鐘米克爾在越位位置將球打入，被判無效。第23分鐘，費爾南多右路一對二，禁區右側底線附近倒三角，南松射門踢空，吳慶弧頂處插上爆射將球打飛。1分鐘后卡爾德克和南松在禁區前沿連續傳球，卡爾德克禁區前沿一腳射門被擋出。第26分鐘天津億利用胡人天換下U23球員周其明。第44分鐘天津億利右路傳中，伊德耶頭槌擺渡，迪亞涅將球回做，米克爾外圍直接推射，皮球稍稍偏出左側立柱。

下半場易邊再戰，天津億利在第48分鐘打破僵局——億利前場左路自由球開出，小禁區前伊德耶頭槌后蹭，門前左側迪亞涅胸部將球卸下來，隨即左腳大力抽射，鄧小飛下意識一擋，皮球擊中立柱彈回落到門前米克爾身前，米克爾躍起頭槌將球送入空門，1-0！這是米克爾的中超首球，也是天津億利新賽季首個進球。

第59分鐘卡爾德克禁區前沿突破時被放倒，費爾南多主罰直接轟門，皮球稍稍高出橫樑。第65分鐘徐洋拿球，低平球給到左側，費爾南多弧線球傳中禁區，卡爾德克甩頭攻門被杜佳抱住。第68分鐘胡人天禁區內右側形成單刀，面對出擊的鄧小飛他的推射被封出。1分鐘后胡人天橫傳中路，迪亞涅一腳射門又被鄧小飛神勇擋出。

第70分鐘卡爾德克在禁區前晃過門將，但扣球時沒有處理好未能第一時間形成射門，他隨後將球回做，跟進的費爾南多吊射空門時將球打偏。第76分鐘卡爾德克在中場送出一記威脅直塞，費爾南多斜插入禁區轉身抽射將球打高。天津億利在第82分鐘幸運的鎖定勝局——雷永馳左路送出弧線球傳中，米洛維奇魚躍頭槌解圍卻戲劇性的將球頂入自家球門，億利2-0領先。第88分鐘雷永馳禁區前大力抽射，鄧小飛奮力將球撲出。最終經過90分鐘激戰，天津億利主場2-0戰勝重慶力帆，取得新賽季首勝。

進球信息——

第48分鐘米克爾門前頭槌頂空門入網。

第82分鐘米洛維奇頭槌解圍自擺烏龍。

黃牌信息——

天津億利：潘喜明（16』）惠家康（75』）買提江（86』）

重慶力帆：費爾南多（86』）徐洋（90』）

雙方首發及換人——

天津泰達億利首發：（4-4-2）1-杜佳；19-白岳峰、4-潘喜明、25-買提江、5-邱添一；31-周其明（U23）（26』8-胡人天）、22-郭皓、17-惠家康（75』32-雷永馳）、10-米克爾；39-伊德耶（64』6-王棟） 、9-迪亞涅

重慶當代力帆：（4-5-1）1-鄧小飛；23-陳雷、15-米洛維奇、9-劉宇、19-劉歡；10-彭欣力（81』21-隋東陸）、8-丁捷、11-吳慶（61』16-王維成）、32-費爾南多、33-南松（U23）（61』18-徐洋）；27-卡爾德克

（邰曉鵬）