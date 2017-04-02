日期:4月2日晚，2017賽季中超聯賽第3輪賽事繼續進行，北京中赫國安主場2-1戰勝上海綠地申花，國安主場連續第8次戰勝申花。第38分鐘，伊爾馬茲連續第3輪為國安進球；2分鐘后國安后場出現嚴重失誤，曹贇定把握機會為申花扳平比分；第87分鐘，伊爾馬茲梅開二度打入制勝球。

前2輪國安1平1負，本輪新賽季主場首秀的目標對準贏球。此前間歇期進行手術的伊爾馬茲迅速恢復，繼續擔任首發，新援索里亞諾則依然無緣出場名單。中超交鋒史上國安主場對申花9勝1平3負，近7次主場對申花取得全勝。申花前2輪1勝1平，但因禁賽與傷病原因申花中后場被迫進行較大幅度重組。

時隔5個月國安再次迎來主場賽事，工體氛圍非常熱烈，值得一提的是國安與申花球迷在賽前進行了溫情互動。開局階段比賽節奏較穩，雙方都在謀求傳遞配合。第5分鐘，申花中路形成流暢傳遞，王壽挺的挑傳助莫雷諾插入國安禁區右側，但莫雷諾在晉鵬翔及時追防下沒有獲得起腳機會。此後比賽節奏有所加快，拼搶激烈度也在提升。

國安通過自由球、角球機會持續給申花禁區施壓，申花門將李帥被迫出擊時與伊爾馬茲腿部相撞。申花持續防守中尋找著反擊機會，U23球員徐駿敏邊路解圍形成直傳效果，莫雷諾的靈巧擺脫迫使李磊領到黃牌。片刻后徐駿敏兇悍上搶以踩腳面的效果造成李磊摔翻，徐駿敏領到黃牌。持續攻防對位的張池明與柏佳駿激烈拼搶雙雙倒地后，曹贇定因側向掃倒張池明的動作也領到黃牌。

第24分鐘，奧古斯托外圍冷射製造威脅，皮球蹭王壽挺后稍稍偏出遠門柱。隨著特維斯、莫雷諾前場觸球次數增多，申花前場運作的比率有所提升。相持局面中，奧古斯托與瓜林、伊爾馬茲等人又連有遠射嘗試。

第32分鐘，申花防轉攻中特維斯強行突破，但在連續擺脫中被拉爾夫攔截，國安迅速發起快攻，奧古斯托斜傳申花禁區左側空檔，唐詩心態稍急將球打飛。面對表現活躍的張池明，曹贇定又出現側后掄腿犯規的情況，主裁判馬寧對其進行了警告，隊友柏佳駿等人也在安撫曹贇定。

第37分鐘，伊爾馬茲為國安贏得左側自由球，栗鵬追防犯規領到黃牌，國安就此取得進球：左路傳中打到右側后，國安迅速由姜濤再次形成傳中，張池明在前點飛身頭槌擺渡，門前接應的伊爾馬茲順勢施射破門。伊爾馬茲新賽季連續3輪取得進球。

取得進球2分鐘后，國安就因嚴重失誤導致失球：門將楊智將球傳向後防線隊友時，有些準備不及的晉鵬翔突然滑倒，強勢前沖的曹贇定得球后擺脫門將，輕鬆攻破空門。曹贇定收穫新賽季首顆進球。此後國安又對申花防線形成連續衝擊，申花禁區混亂不斷，但國安后場再次失誤又曾出現險情。上半場雙方戰為1-1。

易邊后申花陣型持續前提。第46分鐘，柏佳駿邊路傳中，莫雷諾禁區中路停球擺渡，徐駿敏順勢抽射將球打偏。第50分鐘，徐駿敏與特維斯精妙配合將球滲透入國安禁區，姜濤奮力攔截，特維斯回敲后莫雷諾攻門又被封堵。張池明與柏佳駿仍在纏鬥，但攻防角色已轉換，張池明防守犯規領到黃牌。此後柏佳駿又製造險情，他的左路低傳穿越了國安整個禁區。申花右路也由瓜林策動攻勢，徐駿敏插入禁區后小角度攻門被封堵。

國安用於大寶換下唐詩。於大寶在12強賽中成為了國足戰勝韓國的進球功臣，工體球迷在高聲呼喊他的名字。申花用呂征換下徐駿敏。於大寶出場后國安連續打出直傳申花防線身後的攻勢，申花門將李帥被迫做出過衝出禁區頭槌解圍的動作，王壽挺則因蹬踏於大寶領到黃牌。

隨著於大寶犯規后與瓜林發生言語摩擦，場上對峙感再次提升，有黃牌在身的張池明前沖爭搶中把已將球踢出的柏佳駿帶翻，申花球員向裁判施壓，馬寧沒有掏牌。慢鏡頭顯示張池明前沖滑行中膝蓋與柏佳駿接觸，重重摔翻的柏佳駿無法堅持，被李運秋換下。李運秋曾在國安效力。國安再次換將，曾在申花效力的宋博軒換下奧古斯托。

比賽80分鐘后，特維斯連續上鏡，他先是積極回防阻斷國安快攻，此後又在申花快攻中一對二突破贏得自由球。但特維斯與瓜林接連在操刀自由球時出現腳法失誤。

伊爾馬茲一次禁區內調整攻門也未踢正部位，但他在第87分鐘把握住了得分機會：國安門將楊智大腳前傳，於大寶在與栗鵬爭搶中頭槌后擺，伊爾馬茲面對門將冷靜低射破門。

申花換上毛劍卿，謀求最後反撲。姜濤受傷倒地令比賽持續傷停，姜濤被換下時被裁判認定拖延時間，領到黃牌。5分鐘補時進行到第3分鐘，呂征中路直插禁區獲得良機，他在扣球擺脫後繼續帶球，被楊智封堵攔截。特維斯兩次角球傳遞又不理想，沖入國安禁區的門將李帥被迫衝刺回防，國安快攻中傳遞失誤，也錯過了攻申花空門的機會。最終國安2-1戰勝申花。

進球信息

北京中赫國安：第38分鐘，姜濤右路傳中，張池明魚躍頭槌擺渡，伊爾馬茲近距離破門

上海綠地申花：第40分鐘，國安后場傳遞失誤，曹贇定斷球后輕鬆破門

北京中赫國安：第87分鐘，於大寶頭槌擺渡，伊爾馬茲面對門將低射破門

黃牌信息

北京中赫國安：李磊（第9分鐘）、伊爾馬茲（第45分鐘）、張池明（第51分鐘）、姜濤（第90分鐘）

上海綠地申花：徐駿敏（第16分鐘）、曹贇定（第21分鐘）、栗鵬（第38分鐘）、王壽挺（第60分鐘）

首發陣容及換人

北京中赫國安：22-楊智；4-李磊、14-晉鵬翔、3-於洋、28-姜濤（第90分鐘，30-雷騰龍）；5-拉爾夫、10-張稀哲、21-奧古斯托（第77分鐘，11-宋博軒）、23-唐詩（U23；第57分鐘，19-於大寶）、7-張池明；17-伊爾馬茲

上海綠地申花：27-李帥；23-柏佳駿（第73分鐘，16-李運秋）、30-陶金、6-栗鵬、25-王林；28-曹贇定、5王壽挺（第89分鐘，7-毛劍卿）、13-瓜林、10-莫雷諾、27-徐駿敏（U23；第58分鐘，11-呂征）、32-特維斯

（木之火）