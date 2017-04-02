日期:4月2日，2016-2017賽季CBA總決賽第二場，新疆主場103-97擊敗廣東，總比分2-0領先。一起來看看本場比賽的5個精彩進球。

朱芳雨腳步出神入化晃懵布萊切

朱芳雨運球從45度角突破，在三秒區線上用後撤步輕巧晃過上搶的布拉切，輕鬆上空籃得手。

周琦空中接力暴扣

新疆隊進攻，周琦利用隊友掩護突入籃下，亞當斯在三分線外直接將球拋向籃筐，無人防守的周琦完成空中接力扣籃。

周琦大帽扇飛周鵬

周鵬底線接球，漂亮的轉身擺脫防守人後上空籃，被籃下補防的周琦飛身大帽蓋掉。

斯隆歐洲步上籃

易建聯封蓋，斯隆拿球反擊歐洲步上籃得手。

西熱力江神來之帽蓋阿聯

易建聯在底線接球轉身跳投，被從後面趕來補防的西熱力江一巴掌將球打飛。顯然阿聯沒想到這意外的蓋帽，自己都笑了。

（勿忘初衷）