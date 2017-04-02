京滬大戰溫情成主旋律？賽前海報示意友好、球迷之間送水互動，但到了球場上，火爆仍是京滬大戰的主題。上半場比賽申花大將曹贇定兩度放倒張池明，下半場張池明飛鏟放倒柏佳俊，兩人都逃過了第二張黃牌的處罰，曹贇定則在上半場打入了扳平比分的一球。

比賽第21分鐘，張池明右路拿到皮球，曹贇定從身後直接鏟倒，主裁判馬寧果斷向曹贇定出示了黃牌；第34分鐘，曹贇定再次從身後放倒了張池明，馬寧這次只是警告了曹贇定，如果嚴格一點，曹贇定可能已經兩黃變一紅被罰下。逃過一劫的曹贇定，很快在場上收到大禮，國安後防出線失誤，晉鵬翔滑倒，曹贇定斷球晃過楊智打空門得手。

下半場比賽，張池明再次成為場上焦點，只不過從受害者變成了犯規者，先是第50分鐘，他和柏佳俊跳起爭球時撞到對手，吃到了一張黃牌；隨後第70分鐘，張池明又一次在魯莽鏟球中，直接踢在了柏佳俊的小腿上，不過主裁判馬寧這次也手下留情，柏佳俊則直接因傷被換下。

毫不誇張的說，曹贇定和張池明的動作都足夠吃到兩張黃牌被罰下，但主裁判馬寧今晚對他們都手下留情，京滬大戰溫情之外，火爆場面才是主題。

（瑪塔）