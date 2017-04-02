4月2日13時，2017第四屆成都·迪拜國際杯-溫江·邁丹賽馬經典賽在成都溫江金馬國際馬術體育公園開幕。來自英國、愛爾蘭、阿聯酋和中國的14名頂級騎師和原產於愛爾蘭、英國、美國、德國和南非等國的50匹頂級賽馬決戰溫江，爭奪總價值為375萬元的獎金。

此次賽事由成都市人民政府、阿聯酋國家賽馬署主辦，成都市體育局、溫江區人民政府、迪拜邁丹集團和中國廣廈建設集團共同承辦，成都盛強馬術運動有限公司及中國馬會執行。

比賽遵照阿聯酋賽馬管理署（國際賽馬聯合會的權威機構）的賽馬規則，分別舉行溫江速度賽（1400米、中外騎手對抗賽）、邁丹讓步賽（2418米）、廣廈讓步賽（1600米、中外騎手對抗賽）、浪琴成都迪拜國際杯（2218米）、溫江邁丹經典賽（1600米）等五場世界級的精彩賽事。

本次比賽總獎金為375萬元人民幣，冠軍單項獎則高達90萬元。本次比賽有9位外籍騎師和5位中國騎師，共計14位騎師參賽。

賽馬新篇章 中國騎師首奪冠

第四屆成都迪拜杯被賦予了新的意義，開啟了速度賽馬新篇章。在2016「中國德比杯」純血馬速度賽中取得優異成績的巴特巴依爾、陳意、麻連凱、王文勛和余學文等5位騎手首次出征2017年成都迪拜杯，這不僅刷新了速度賽馬的歷史，更是中外騎師一決高下的賽馬盛宴。值得一提的是，本次成都迪拜國際賽增加了騎手挑戰賽分別在第一場和第三場，獲得單場冠軍的騎手將獲得12分挑戰賽積分，最後決出挑戰賽的冠軍。

下午13點15分，備受矚目的首場比賽是溫江速度賽（1400米），經過激烈的角逐，中國騎師王文勛策騎9號賽馬「達瑪」旗開得勝，以1分25秒20的成績獲得了本次溫江速度賽的冠軍，獲得獎金30萬元和騎師挑戰賽12分積分。這一傲人成績令現場觀眾為之沸騰，比賽接近尾聲時，王文勛突然提速從外道瘋狂往前衝刺，在觀眾的吶喊聲中獲得了冠軍。「成都是我的福地，為了這一天，我們等了太久」。獲得本次比賽的勝利，王文勛感慨萬分。

年僅21歲的他來自貴州，2013成為速度賽馬職業騎師，他於2013年初出訪英國國家速度賽馬學院深造，后取得國際職業騎師資格，曾在2016年揚州速度賽馬邀請賽中獲得冠軍。對於奪冠，王文勛顯得非常興奮，他身披五星紅旗從跑道上退場，更有現場的女觀眾大聲喊道：「你是我們的驕傲，成都女孩兒等著你」這樣的豪言。

在第三場廣廈讓步賽（1600米）中，中國四位騎手齊上陣，麻連凱、王文勛、陳毅和余學文的出場令前來觀賽的觀眾興奮至極，有了第一場的勝利，現場氣氛一度達到頂峰。經過緊張的比賽，帕特里克·多布斯（Patrick Dobbs）策騎4號賽馬「天空騎士」以1分38.40的成績率先衝過終點，中國騎師陳毅位列第二名。

未雨綢繆 助力中國馬術運動

早在去年，培養中國騎師加入到成都迪拜國際杯就被納入了重點計劃，由於馬匹檢疫和國際賽馬準則等限制，2016年，中國六位本土騎手受賽事組委會的邀請僅來到現場觀摩了比賽，未能在賽場上與外籍騎手同場較量。

十年磨一劍，從早期的賽事觀摩，到正式出征成都迪拜杯，中國騎師歷經三屆比賽，終於站到了賽場上與外籍選手同場競技，這背後是無數人的付出和努力。2017年3月2日至12日，為培養我國優秀騎師，推動中國賽馬產業的蓬勃發展，在中國馬會、成都盛強馬術運動有限公司、迪拜邁丹集團、迪拜賽馬俱樂部等單位的支持下，中國五位選手前往迪拜進行為期十天的培訓學習。「我們一直在籌備這項工作，積極推動中國騎手加入到速度賽馬的隊伍當中，我相信這次迪拜之行對中國騎師來講非常重要，為正式比賽夯實了基礎。」廣廈控股副總裁余時立告訴記者。

在談到中國馬產業時，余時立表示打造成都迪拜國際杯賽是重中之重，經過四年的磨合，第四屆迪拜杯的賽事運作已經非常成熟，顯現出了足夠的專業性。「今年的觀眾熱情極高，這對賽事參與者來講是最大的鼓舞。除了布局賽事之外，我們將計劃打造馬醫院、馬學院、酒店和馬交易等相關產業，接下來，我們將與邁丹集團開展更深入的合作和交流。」

締造「賽事名片」 溫江體育產業升級

作為成都建設西部對外交往中心的重要板塊，溫江區按照「健康產業高地、宜業宜居宜游國際化都市新區」發展定位，積極響應國家「一帶一路」戰略。隨著地鐵4號線二期運營，地鐵17號線一期工程開工建設，溫江正式邁入「雙地鐵」時代，與成都中心城市結合更加緊密，在「一帶一路」戰略和國家中心城市建設雙重歷史機遇下，溫江進入了新的發展機遇期。

經過四年的悉心打造，來自阿聯酋的賽馬文化和賽馬精神在溫江發芽生根，成都迪拜杯的成功舉辦也為溫江締造了一張「賽事名片」。比賽影響力巨大，賽事先後吸引了阿聯酋經濟部副部長穆罕默德·A·A·謝希、阿聯酋環境水利部副部長穆罕默德·薩拉等眾多國內外嘉賓到現場觀賽；馬場設施功能齊全，馬術運動需要極高的基礎設施，而金馬國際賽馬場從草地、馬廄到跑道的打造，都受到來自各國嘉賓和騎師的稱讚；為推進國家體育產業基地建設，溫江還將打造中國西部馬術高地，擴大與世界的交流與合作。同時，賽事活動為加入國際賽馬俱樂部開闢了「新道路」，非疫區、隔離區建設規範與賽馬出入境檢驗檢疫更加成熟，為溫江建設「無規定」動物疫病區累積了經驗。

風勁揚帆正當時，躍馬揚鞭再奮蹄，溫江將在成都市新一輪城市發展進程中，把握機遇，進取有為，為成都加快建設國家中心城市作出更大貢獻，讓古老的絲綢之路綻放新的時代光采。

品牌雲集 企業搭乘賽馬班車

隨著成都迪拜杯的賽事影響力不斷擴大，越來越多的企業希望加入到這一頂級賽事中，據天鵝堡酒業（上海）有限公司總經理周厚芬介紹，天鵝堡環球酒窖十分有幸成為了本次大賽的指定紅酒供應商。「在今年比賽中，食品准入規則可謂是史上最嚴，我們經過了層層篩選與成都迪拜杯進行合作，也希望更多的人看到我們的產品是經過了世界的認可。」

藍劍牧馬島超級農場也成為了本次大賽的指定食材供應商。據介紹，藍劍牧馬島超級農場嚴格採用歐盟有機標準，從農場選址開始就對土壤、水源、種植、育苗、生產、採摘包裝、儲存、物流、配送等全鏈監控，評估食品質量，確保從農場到餐桌整個供應鏈都得到監督。