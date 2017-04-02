GIF-竟被西熱力江帽了！阿聯自己都笑了北京新浪網 (2017-04-02 21:25)
日期:4月2日，2016-2017賽季CBA聯賽總決賽第二場，新疆男籃主場對陣廣東男籃。
易建聯在底線接球轉身跳投，被從後面趕來補防的西熱力江一巴掌將球打飛。顯然阿聯沒想到這意外的蓋帽，自己都笑了。
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