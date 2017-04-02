進球gif-力帆鐵衛不慎擺烏龍 泰達2-0領先力帆北京新浪網 (2017-04-02 21:29)
米洛維奇不慎烏龍
日期:4月2日，中超第三輪，天津泰達億利主場面對重慶當代力帆。聯賽前兩輪一球未進的泰達隊派出伊德耶及迪亞涅雙前鋒攻擊陣型，並把上賽季在力帆效力的老將王棟放到了替補席。
比賽第81分鐘，泰達隊獲得前場左側進攻，雷永馳，力帆後衛米洛維奇頭槌解圍，但是不慎自擺烏龍，皮球緩緩滾進球門近角，門將鄧小飛只能目睹皮球入網。天津泰達億利也得以2-0領先力帆。
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