京滬大戰！國安首個主場！這樣一個夜晚，工體球迷享受進球喜悅不到1分鐘，就又陷入了沉寂中，國安門將楊智和後衛晉鵬翔的一次配合失誤，讓申花閃電扳平了比分，晉鵬翔的滑倒讓人意外，楊智漫不經心的橫傳也難逃其責。

比賽第37分鐘，伊爾馬茲接到張池明的頭槌后蹭，一腳爆射敲開了上海申花的球門，工體球迷也陷入了狂歡之中，但還沒等轉播鏡頭切過來，申花已經閃電扳平了比分，工體也陷入了沉寂之中，看完進球回放，相信所有人都難以置信國安後防會犯這樣的錯誤。

第39分鐘，國安門將楊智控制住皮球后，向右前方橫傳給中後衛晉鵬翔，但此時晉鵬翔已經在向後退，慌亂間腳下打滑，皮球被曹贇定直接斷走，並迅速殺入禁區晃過楊智打空門得手。晉鵬翔的滑倒無疑是一次意外，楊智的這次橫傳選擇也值得商榷，此時還有多名申花球員在國安半場，傳球給本方後衛本身就有很大風險，總體來說國安後防配合還是有問題，門將和後衛之間缺乏很好的溝通。

晉鵬翔的這次打滑，也很容易讓人想起利物浦傳奇隊長傑拉德的一次失誤，當年面對切爾西傑拉德的一次致命滑倒，讓登巴巴打入關鍵一球，利物浦也最終0-2輸掉爭冠關鍵戰。本賽季由於國安隊長徐雲龍退役，晉鵬翔結束租借從權健回歸球隊，目的就是彌補龍隊的空缺，新賽季主帥何塞也是重用這名後衛，新賽季三戰全部首發登場，希望這次失誤不要影響他接下來的比賽，用更出色表現彌補失誤！

（瑪塔）