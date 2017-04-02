經過3天6場較量，2017-2018賽季中國女子排球聯賽資格賽在祿豐結束。3隊引入6名外援強將，奧運冠軍劉曉彤、林莉和前國手米楊、張嫻同場競技，本次資格賽星光熠熠。但受限於磨合時間短、串聯不流暢，競爭激烈程度和所展現的技術水平未達預期。內援米楊、林莉發揮出色幫助雲南、河南成功保級。邊攻陣容強大的廣東恆大受制於二傳和自由人水平太差沖A未果。

星光熠熠難掩磨合不足 米楊融入雲南爆冷奪魁

除2009-2010賽季郎平率廣東恆大全勝沖A外，歷年的資格賽和B組聯賽都鮮有關注度。隨著A組聯賽呈現新貌吸引力增加，更多球隊希望加入其中，在資格賽也加大了投入。本次資格賽雖只有4隊參賽，卻彙集了大量的知名球員。不僅有中巴兩國的3名奧運冠軍林莉、劉曉彤和費加雷出戰，河南的美國外援墨菲和霍奇、代表雲南出戰的張嫻和米楊也都是曾站上三大賽領獎台的優秀選手。

明星球員匯聚、三足鼎立爭兩個出線名額，都增加了本次資格賽的看點。但在排球這樣更講究配合和協作的項目，內外援加盟時間較短影響了整體配合，串聯水平不高也讓攻防流暢度大打折扣，進而影響了比賽的精彩程度和對抗性。期待中的3強混戰沒能如期上演，強勢引援的恆大攻傳配合和串聯太差，挑戰河南和雲南連遭敗績，讓晉級懸念在兩個比賽日後就提前破解。

何琦掛帥的雲南雖也有內外援加盟，但星光度稍遜，不如河南和恆大吸引眼球。作為本次比賽的東道主，雲南很好地詮釋了引援針對性的重要性。臨時加盟的米楊在4隊二傳中明顯技高一籌，成功盤活了雲南的進攻。古巴接應席爾瓦展現了較強的突破能力，主攻劉夢雅關鍵分也不手軟，雲南豪取3連勝爆冷問鼎冠軍。

林莉後排建功河南保級 引援仍難補漏恆大飲恨

內外援引進合理、經驗相對豐富的河南2勝1負列次席也順利保級。河南在征戰A組聯賽前曾信誓旦旦保8爭6，但串聯和二傳太差，最終12強墊底落入資格賽。為保住下賽季的參賽資格，河南留住兩外援的同時，還引進了國家女排主力自由人林莉。正是得益於霍奇和林莉在攻防兩端的搶眼表現，河南才能在資格賽順利過關。在多次感受過理想和現實的差距后，希望河南以這次成功保級為契機找準定位，明確未來創佳績到底需要哪些增長點。

恆大自2014-2015賽季降級后已在B組蟄伏兩個賽季，這次沖A慾望強烈。國家女排助教吳曉雷掛帥，引進巴西的主力主攻費加雷、奧運冠軍劉曉彤和美國接應福賽特，構建了本次資格賽攻擊力最突出的邊攻陣容。無奈二傳郁佳睿和自由人龔靜能力有限，攻傳配合和串聯水平大打折扣。豪華邊攻陣容配置本身在一傳上也有硬傷，本土選手又缺乏高水平比賽的歷練，僅靠內外援仍無力彌補球隊的漏洞，接連挑戰河南和雲南受挫，提前退出了競爭。

青年隊選手主打的河北是這次唯一沒有引援的球隊，在4隊中實力最弱，連敗墊底在意料之中。河北的年輕選手技術和經驗欠缺明顯，攻擊力不足難與另外3隊爭鋒。

雲南和河南在本次資格賽引援相對合理，比賽經驗又勝過廣東恆大和河北，雙雙保級成功在情理之中。被寄予厚望的恆大此次受挫在陣容構建上出了偏差，引援合理性有待商榷。（高加索）