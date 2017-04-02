皇馬西甲首發：C羅領銜BBC 6人輪換防線全換北京新浪網 (2017-04-02 21:10)
皇馬戰阿拉維斯首發
日期:4月2日22:15(西班牙當地時間16:15)，2016/17賽季西甲第29輪一場焦點戰在伯納烏球場展開角逐，皇家馬德里主場對陣阿拉維斯。
皇馬近9次對陣阿拉維斯取得8勝1平，阿拉維斯上次取勝皇馬還是2000年做客，這也是阿拉維斯歷史上11次聯賽客戰皇馬的唯一勝績，其餘10場全負。皇馬近49場各項賽事保持進球，本賽季聯賽主場11勝3平保持不敗。伊斯科、佩佩、瓦拉內、納喬、達尼洛和卡西利亞輪換出場。
皇馬(4-3-3)：13-卡西利亞；23-達尼洛，3-佩佩，5-瓦拉內，6-納喬；19-摩德里奇，8-克羅斯，22-伊斯科；11-貝爾，9-本澤馬，7-C羅
替補：亞涅斯，卡瓦哈爾，科瓦契奇，盧卡斯，馬里亞諾，阿森西奧，莫拉塔
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