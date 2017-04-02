今日（4月2日），雄安新區的熱火從線下延燒到線上。「xiongan.com」這一域名，在萬網的域名交易平台「米店」上，喊價喊到176.4萬元。

「它只是碰上了社會熱點，水分非常高，」域名交易業內人士「小平」對《每日經濟新聞》記者表示，「按照業內的行情，這個域名是肯定賣不到這麼多錢的。保守估計這個域名應該在30萬元以內。它只是賣家的標價而已，國外一些域名報價上千萬的都有。」

域名領域知名投資人「隊長」則對《每日經濟新聞》記者表示，借熱點事件喊出高價，這在圈內也是正常的。「原本一個不值錢的域名現在值錢了，域名所有人是想賣更高價格。域名交易是沒有標準衡量的，因為最近的新聞，『雄安』變成了一個地名，而地名的價格一直偏高。但它標價170多萬，仍然屬於天價。」

上述人士同時對記者表示，該域名一直沒經過轉手，「之前域名所有者將域名抵押貸款，進行了金融投資。（設立雄安新區）新聞一出，域名所有者將域名進行了贖回。」

記者在阿里雲萬網上看到，不僅是xiongan.com，諸如xiongan.cn、xiongan.site、xiongan.net這樣的域名，也已被註冊。（每經記者 蘇傑德 段倩倩 每經編輯 宋思艱）