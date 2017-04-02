黃西田溫柔不打擾 「等你唷！」喊話50年老友豬哥亮NOWnews今日新聞 (2017-04-02 20:42)
豬哥亮罹患大腸癌末期，3月一度傳出病危消息，離散20多年的女兒謝金燕也趕赴病榻和父親團圓，家屬甚至已經簽署「放棄急救同意書」，連後事都已安排妥善，近日全家齊聚守候，謝金燕不眠不休隨侍在側，親情的力量讓豬哥亮病情恢復穩定，但仍拒絕外界探視，與豬哥亮相交近50年的老朋友黃西田，體貼以「不打擾」的溫柔獻上祝福，希望老友能夠恢復昔日的活躍與風采。
黃西田和豬哥亮自藍寶石歌廳結緣至今，是相交近50年的好兄弟及好搭檔，甚至連下一代也都是一起長大，有著很深厚的友誼。這些年看著豬哥亮和病魔奮鬥，備覺心疼不捨，但又相信老友有絕對的勇氣可以戰勝癌細胞，即便這次病況惡化，仍祝福好友不被病魔打倒，認為是老天爺趁這個機會讓他好好休息、並將他深愛的女兒帶回身邊，因此以「不打擾」的溫柔默默祝福守候，盼豬哥亮好好養病，喊話：「等著你重返舞台，我們再一起創作出更多好笑的、感人的表演，等你喔！！我的好兄弟，豬仔」！
【以下為黃西田臉書全文】
豬仔～～～～～
許多好朋友看見豬哥亮歌廳秀，就會想到黃西田
從藍寶石歌廳結緣到現在，我們是超過四十年的好兄弟及好搭檔
四、五十年情誼與交情，自然不在話下
甚至我們的下一代也都是一起長大，有著很深厚的友誼
這幾年來看著你出國深造回來並再創輝煌，一直替你感到高興
後來見你被癌症侵襲
你那股與病魔搏鬥的毅力與奮鬥
一方面令自己心疼不捨
另一方面又相信你有絕對的勇氣可以戰勝癌細胞
尤其，在年初時你做完手術後
與你、金晶共同拍攝的氣密窗廣告時見到你逐漸好轉的氣色
更覺得對你有充份的信心
所以，即使這次病況比較嚴重些
但是我想生命力旺盛的好朋友，絕對不會被打倒
老天爺希望趁這個機會讓你好好休息、並將你深愛的女兒帶回你身邊
休養過後，就會恢復昔日的活躍與風采
繼續在你最愛的表演舞台上繼續發光發熱
身為你的好朋友，不打擾你的靜休與治療
默默的為你祈禱祝福
也邀集喜歡豬哥亮的朋友、媒體朋友們
不打擾的一起為你集氣、加油
「有願就有力」
等著你重返舞台
我們再一起創作出更多好笑的、感人的表演
等你喔！！
我的好兄弟，豬仔……
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