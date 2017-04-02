▲黃西田喊話50年老友豬哥亮，溫柔祝福不打擾。（圖／翻攝自黃西田臉書，2017.04.02）

豬哥亮罹患大腸癌末期，3月一度傳出病危消息，離散20多年的女兒謝金燕也趕赴病榻和父親團圓，家屬甚至已經簽署「放棄急救同意書」，連後事都已安排妥善，近日全家齊聚守候，謝金燕不眠不休隨侍在側，親情的力量讓豬哥亮病情恢復穩定，但仍拒絕外界探視，與豬哥亮相交近50年的老朋友黃西田，體貼以「不打擾」的溫柔獻上祝福，希望老友能夠恢復昔日的活躍與風采。

黃西田和豬哥亮自藍寶石歌廳結緣至今，是相交近50年的好兄弟及好搭檔，甚至連下一代也都是一起長大，有著很深厚的友誼。這些年看著豬哥亮和病魔奮鬥，備覺心疼不捨，但又相信老友有絕對的勇氣可以戰勝癌細胞，即便這次病況惡化，仍祝福好友不被病魔打倒，認為是老天爺趁這個機會讓他好好休息、並將他深愛的女兒帶回身邊，因此以「不打擾」的溫柔默默祝福守候，盼豬哥亮好好養病，喊話：「等著你重返舞台，我們再一起創作出更多好笑的、感人的表演，等你喔！！我的好兄弟，豬仔」！

▲黃西田（左）喊話50年老友豬哥亮，溫柔祝福不打擾。（圖／翻攝自黃西田臉書，2017.04.02）

【以下為黃西田臉書全文】

豬仔～～～～～

許多好朋友看見豬哥亮歌廳秀，就會想到黃西田

從藍寶石歌廳結緣到現在，我們是超過四十年的好兄弟及好搭檔

四、五十年情誼與交情，自然不在話下

甚至我們的下一代也都是一起長大，有著很深厚的友誼

這幾年來看著你出國深造回來並再創輝煌，一直替你感到高興

後來見你被癌症侵襲

你那股與病魔搏鬥的毅力與奮鬥

一方面令自己心疼不捨

另一方面又相信你有絕對的勇氣可以戰勝癌細胞

尤其，在年初時你做完手術後

與你、金晶共同拍攝的氣密窗廣告時見到你逐漸好轉的氣色

更覺得對你有充份的信心

所以，即使這次病況比較嚴重些

但是我想生命力旺盛的好朋友，絕對不會被打倒

老天爺希望趁這個機會讓你好好休息、並將你深愛的女兒帶回你身邊

休養過後，就會恢復昔日的活躍與風采

繼續在你最愛的表演舞台上繼續發光發熱

身為你的好朋友，不打擾你的靜休與治療

默默的為你祈禱祝福

也邀集喜歡豬哥亮的朋友、媒體朋友們

不打擾的一起為你集氣、加油

「有願就有力」

等著你重返舞台

我們再一起創作出更多好笑的、感人的表演

等你喔！！

我的好兄弟，豬仔……