泰達U23小將手榴彈造威脅 無奈25分鐘被換下|gif北京新浪網 (2017-04-02 20:45)
日期:4月2日，中超第三輪，天津泰達億利主場面對重慶當代力帆。聯賽前兩輪一球未進的泰達隊派出伊德耶及迪亞涅雙前鋒攻擊陣型，並把上賽季在力帆效力的老將王棟放到了替補席，而U23小將周其明受到主帥帕切科的賞識，進入到了首發陣容。
上半場泰達隊進攻不下，帕切科也在第25分鐘用胡人天換下了小將周其明。不過不同於以往其他被換下U23小將，1993年出生的周其明在這25分鐘的登場時間內表現還可以，並未出現不適應。其中更是展現了自身的「手榴彈功夫」。
比賽第15分鐘，泰達隊進攻右側界外球，周其明負責拋擲，小將助跑了兩步，將皮球穩穩的拋到了小禁區，也造就了惠家康遠射的險破門良機。
本場主場作戰的泰達隊誓取三分，眼看球隊進攻不利，主帥帕切科不得不在第25分鐘派遣進攻端的胡人天將周其明替換下場。對於周其明來說，這25分鐘的發揮值得肯定，有一技在手，相信小將日後會得到更多的機會。
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