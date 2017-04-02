大工程！用8100塊樂高積木搭建《星球大戰》電影中的AT-AT步行者北京新浪網 (2017-04-02 19:35)
AT-AT是《星球大戰》中是龐大的帝國步行機，外表看起來十分驚人。現在有人用8100塊樂高積木，搭建出了這個龐然大物的模型。
用樂高搭建AT-AT：
視頻來自油管頻道BrickVault，播主和他的朋友共同完成的這項工程。其中支撐用底座耗費了2000多塊積木，耗時7個小時。更不用說6000多塊積木構成的主體部分了。將這些部位組裝在一起就又花費了很長的時間。而成果當真是讓人讚嘆不已。
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