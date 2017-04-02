陪伴七年的《非誠勿擾》停播了 或因收視無法突破所致北京新浪網 (2017-04-02 19:15)
？ ？江蘇衛視大型相親節目《非誠勿擾》想必大家都不陌生，雖然是相親節目，但是很多已婚人士、青少年都很喜歡。但是根據媒體報導，這檔開播七年的老牌節目現已停播，節目最後一期也於上周末播出完畢。
？ ？有網友發現，昨晚播出的《非誠勿擾》已經並非全新內容，而是重播往期節目，似乎印證了《非誠勿擾》所錄製的節目已經全部播完這一傳聞。而《非誠勿擾》官微也於昨日發佈聲明，稱節目只是暫時停播，正在改版，將於五月份全新上線。據悉，改版后的節目與舊版差距非常大，但固定主持人還是孟非。
？ ？《非誠勿擾》開播之初，曾經獲得極高的收視率與關注度，並與《快樂大本營》並稱中國電視最常青的電視欄目。有網友分析，《非誠勿擾》之所以停播，是因為節目面臨著收視無法有突破性進展的困局。但還是有很多網友對《非誠勿擾》停播感到不舍，畢竟一直陪伴著走了那麼多年。
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