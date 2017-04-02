？ ？今天（4月2日），中國IT領袖峰會召開，會上大佬雲集，阿里巴巴掌舵人馬雲也進行演講，談及現在的「網路暴力」，他表示：很多人不懂裝懂且水軍泛濫。不知道大家怎麼看？

？ ？馬雲首先調侃了上一位演講嘉賓——清華大學國家金融研究院院長，馬雲稱，坐在下面挺感動的，一個經濟學家講了這麼久人工智慧，他表示，不過我們國家，只要經濟學家有把握的事情，一般都能成功。

？ ？再提「五新」概念

？ ？馬雲說自己是個老師出身，不是技術人員，所以胡說八道的機會多一些，他的職責就是把自己的經驗分享一下。對於互聯網行業的發展，馬雲在IT領袖峰會再次提出自己一貫的觀點，過去20年是互聯網技術的時代，未來三十年是互聯網的時代。不管你喜歡與否，未來三十年的變化肯定超乎想像。馬雲提到實體經濟和虛擬經濟，大家都說現在實體經濟不好，但馬雲認為實體經濟就沒好過，活下來的人說很好做，但死掉的人都知道實體經濟很難做。

？ ？現在，絕大部分實體經濟都在罵互聯網，但是國外的實體經濟都在反思為什麼沒有趕上互聯網，這是一種思想上的差別。馬雲談到線上線下稅收的問題，他覺得現在真正要關心的應該是小企業活的好不好。馬雲提出，未來十年以內，互聯網技術會加速五個行業的變革：

？ ？一是零售行業，新零售。未來五年內純電子商務仍然會加速增長。馬雲稱自己最開始沒有積累，父親沒錢也不是官，更沒有在銀行工作的舅舅，但他一直會對未來進行思考。現在，他認為十年以後，零售不是思考怎麼賣東西，而是如何服務好客戶。

？ ？二是新製造。馬雲提出，廣東的製造業未來十到十五年，受到的衝擊肯定超過長三角，因為廣東的製造業相對傳統，會受到個性化、定製化的衝擊。

？ ？三是新金融。傳統的金融解決的是二八問題，金融機構只要服務好百分之二十企業就可以，百分之八十的小企業不需要管理，而新金融要管好的是八二問題，去服務好小企業。馬雲提到，在印度，螞蟻金服現在已經有2億的人在使用手機支付，支付寶對支付行業的影響會非常大、創新也很大。

？ ？四是新技術。馬雲認為，PC、晶元、操作系統都會有所突破。他覺得人們所提的彎道超車應該變為換道超車，因為彎道超車十超九翻。所以在新技術上，中國企業換道晶元領域，還是很有機會的。

？ ？五是新能源。馬雲表示之前是的技術變革都是煤炭、石油等能源，而現在是大數據。

？ ？面對未來，任何企業都如履薄冰

？ ？馬雲舉例說，杭州最近抓到一個搶劫犯，只搶了幾千塊錢，是因為大家都不帶現金出門了。還有一個叫花子，他開始在前面放個二維碼要錢。這是整個移動支付帶來的變化。在馬雲看來，技術在摧毀就業的時候，也在創造無數就業機會。比如中國房地產行業的發展雇傭了很多農民工進城，但房地產行業沒那麼大需求了，農民工怎麼辦，現在都跑去了快遞。

？ ？馬雲認為，技術要不能讓世界更加普惠、更加公平，不能讓世界經濟更加持久，不能讓人類更加快樂健康，那就失去了技術的意義。未來，創業的核心標準就是看你有沒有技術。

？ ？馬雲提到之前跟王健林關於線上線下的打賭，馬雲說，現在這打賭已經沒有任何意義。沒有一個企業可以脫離互聯網，互聯網以後也不是什麼高科技，而是所有行業都會用的東西，一些人現在還在罵，不如抓緊時間去擁抱。

？ ？同時，馬雲認為未來的世界，不屬於互聯網公司，而是擁抱好互聯網的公司。包括BAT在內，若不能讓人才、技術普惠化，肯定會越來越小。

？ ？未來要服務的客戶，絕大部分都在網上。再過幾年，所有的客戶出生下來都是互聯網。馬雲舉例說，有個人跟他說自己從來不上網、不購物，但他認為這並不是什麼時尚的事情。

？ ？馬雲認為，企業未來要做到兩個事情。一個是一切業務數據化，另外就是一切數據業務化。只有這樣，才能引領這個時代。馬雲說，自己走在前面，但比任何企業都擔驚受怕，如履薄冰。未來的企業家需要有開放的胸懷，要有全球化的眼光。但很多人把國際化和全球化搞糊塗了，國際化是一種能力，而全球化是一種格局。全球化需要真正的當地化，去當地創造價值，只有這樣的企業才是全球化的企業。

？ ？AlphaGo下贏圍棋，so XX what？

？ ？關於AI人工智慧，馬雲說去年大家對谷歌AlphaGo下贏圍棋說的天花亂墜，但他覺得「so『TM『what」 ？因為計算機本來就比人的計算能力強很多，但他沒有情緒，人類下棋，很多時候享受的就是對手的情緒化。

？ ？所以機器打敗了人，只是侮辱了一下人而已。機器真正要做的應該是人做不到的事情，機器要有自己的思考，要有自己的方法。如果要讓機器去做人類做不好的事情，其實前景還是有很多的，馬雲說，過去二十年，我們把人變成機器，而未來一百年，要把機器變成人。讓機器變成人類最大的助手，讓機器成為人的合作夥伴，而不是去取代。

？ ？未來是體驗的競爭

？ ？馬雲說，21世紀，需要作出最大的努力就是服務好別人，以前大家都是強化自己，但現在是強化別人，讓別人做的更好。很多人說阿里為什麼不做物流快遞，馬雲說其實阿里在做，但是菜鳥只有2000人，所以沒有自己去招聘員工做配送。真把別人的飯碗都砸了，我們還幹嘛，而且招聘快遞員也不是獨特的技術。當把別人飯碗都砸了，就是自己滅亡的時候。

？ ？馬雲提出，未來的三十年，不是力量的競爭，而是體驗的競爭。所以，女人將在未來三十年蓬勃起來。因為女人照顧別人更多，男人關心是自己的職位、地位、金錢等，女人要考慮孩子、家庭、老公等。阿里目前47%的員工是女性，所以體驗會做的好一點，要全是男人就完蛋了。

？ ？虛實經濟之爭

？ ？關於虛實經濟競爭的問題，馬雲說，實體經濟有兩個部分，生產製造和流通。但只有中國是把互聯網認為是虛擬經濟，實際虛擬經濟的主題是金融，但中國人不敢說銀行，只能說互聯網。

？ ？互聯網其實是虛實結合的經濟，只有這樣，互聯網才能持久發展。在虛擬經濟領域，不好的企業也很多，所以實體經濟中的落後企業該淘汰的就該淘汰。如果一方面要產業升級，另一方面還要想著保護落後的企業，是不靠譜的。

？ ？馬雲稱，除了BAT以外，沒有幾個企業利潤很好。但這並不是因為BAT起步早，而是他們有核心的技術。技術才是核心競爭力，沒有技術，規模再大都會倒掉。實體經濟中，也有很多做的好的企業，當然不好的也很多，虛擬經濟也一樣。所以，企業做不好不能怪行業，要怪自己。對於創新，馬雲認為任何的創新，最後都必須是監管的創新，制度的創新。

？ ？其實創新沒那麼複雜，但是創新背後付出的代價很多。馬雲舉例說，1865年，英國曾經出過一個「紅旗法案」，規定汽車不許跑的比馬車快，所以汽車只能每小時行駛6.4公里。整個行業都被拖后。馬雲說，今天的中國，要想想有多少紅旗法案在制定。他同時還不忘推銷一下雲計算，說道「人算不如天算，天算就是雲計算」。

？ ？中國教育需要變革

？ ？馬雲認為，中國的教育會發生重大改變。他說自己數學以前學的不錯，但學的東西到現在都沒用過。所以未來的教育要重新思考，以前是說服老年人，就搞定年輕人。但未來是智慧的競爭，要讓孩子必須去學習音樂、體育、美術，讓孩子擁有藝術思維、團隊思維，讓孩子懂得很多知識以外的事情。

？ ？馬雲判斷，中國的教育體系，未來三十年將會出現重大衝擊。現在教育的方法和訓練的體系都是按照工業時代去訓練，未來希望大家多去思考，未來教育改革時，要考慮如何面對大數據和人工智慧時代。

？ ？最後，馬雲對當前的網路暴力提出了自己擔憂。他說現在，知識不良、文化體系不良的情況很可怕，他覺得這是「網路病夫」。很多人不懂裝懂，水軍泛濫，保網路暴力的問題已經很嚴重，人們需要去思考這個問題如何解決。