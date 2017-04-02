游皓婷拍螢火蟲 苦守多晚直喊最難訪中央社 (2017-04-02 19:30)
紀錄片「城市微光」耗時2年跟拍螢火蟲復育過程，螢火蟲出沒時間極短，且螢光極不易拍攝，主播游皓婷（圖）蹲點好幾晚才成功拍到第1隻螢火蟲，笑稱是最難等的採訪主角。（TVBS提供）中央社記者王靖怡傳真 106年4月2日
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 椅子夢工廠 雅典娜全網辦公椅/電腦椅(三色任選)
- NiSi 耐司 AR ND256(2.4) 方形減光鏡 -減8格 100x100mm
- 【TISSOT 天梭】Everytime 經典時尚女錶(T1092103803200)
- 【SUNPOWER】MC PRO 100x100 ND 1.2 玻璃方型鏡片--減4格
- MSI 微星 ADORA20 i7-4712 20吋 Win8 四核液晶電腦
- 時尚屋 維格白色2.8尺開放書櫃 寬84cm
- 幫寶適特級棉柔拉拉褲M192片(箱)
- 【BtIS】單寧滿版十字印花 短袖罩衫 (BS-14WE038)
- Estee Lauder Pleasures 歡沁女香淡香精 100ml
- 【Berghaus貝豪斯】男款 PRISM 刷毛保暖半襟上衣H51M05-藍
直擊【NOWnews今日新聞】
影【NOWnews今日新聞】
莎莉賽隆曖昧馮迪索？ 《玩命8》疑玩出愛火【NOWnews今日新聞】
血尿見客健康亮紅燈？劉以豪10字回應【NOWnews今日新聞】
林宥嘉丁文琪 日本賞櫻拍婚紗照【中央社】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》