紀錄片「城市微光」耗時2年跟拍螢火蟲復育過程，螢火蟲出沒時間極短，且螢光極不易拍攝，主播游皓婷（圖）蹲點好幾晚才成功拍到第1隻螢火蟲，笑稱是最難等的採訪主角。（TVBS提供）中央社記者王靖怡傳真 106年4月2日