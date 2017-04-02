記者黃玉鼎／台中報導

為加強與鄰近原住民社區部落合作，東勢林區管理處從四月二日起，在所轄「八仙山森林遊樂區」，辦理「原住民歌舞表演活動」及「農夫市集」，讓遊客感受、體驗泰雅傳統文化。

八仙山森林遊樂區位於和平區台八線（中橫公路）指標三十三公里處，鄰近谷關風景特定區約五分鐘車程，地區內的原住民以泰雅族為主。東勢林區管理處訂於四月二、三日、五月二十八、二十九日、六月十七、十八日、七月十五、十六日、八月十二、十三日、九月九、十日，當天上午十點起，在八仙山綠色走廊舉辦原住民族歌舞表演；活動當天十點三十分有免費DIY活動，邀請民眾一起來體驗原住民傳統口簧琴、手環、皮飾等手工藝品製作，每天名額限十五人，九點起在遊客中心報名參加。

東勢林區管理處表示，除了視覺與聽覺享受外，今年度自四月起於每週（六、日、一）上午九點至下午四點，定期舉行農夫市集，由當地部落居民帶來自己栽種的新鮮蔬果、手工藝品展售，希望大家支持在地農業、提倡環保，讓遊客除了八仙山的美麗回憶外，也能攜帶原鄉產品回家，延續這段美好假期。