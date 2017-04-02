（中央社記者陳葦庭台北2日電）清明連假第二天回暖，出遊車潮多，一直到傍晚還有多路段塞車，高公局今天預估，明天將有出遊及北返車潮，南下北上方向都可能塞車。



清明連假第2天，高公局表示，截至今天晚間6時，國1南下八堵至汐止、湖口至竹北、泰安服務區至台中系統、北上內湖至汐止系統及國5北上宜蘭至坪林路段仍車多壅塞，北高行車時間仍可維持在5.1小時內，為不塞車時段的1.6倍。



高公局說，明天為清明節假期第3天，預期將有北返車潮，上午車多路段將出現在國1北上仁德系統至永康、國3北上木柵至南港系統，國5南下南港系統至坪林。



另外明天下午至晚間車多路段為國1南下五堵至汐止系統、北上大林至虎尾、斗南至埔鹽系統、大雅至后里、頭份至湖口，國3北上斗六至中興、草屯至霧峰系統、中港系統至大甲、後龍至茄苳、龍潭至鶯歌系統，國5北上石碇至南港系統、宜蘭至坪林。



高公局提醒，明天將實施國5高乘載管制、國1、國3北上入口封閉、單一費率、差別費率及開放路肩等，建議用路人多利用公共運輸、使用替代道路、調整出發時間等，以避免塞在國道車陣中。1060402