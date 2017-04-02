林允因出演周星馳電影《美人魚》爆紅，成為新一代備受矚目的星女郎，與周星馳也建立起深厚的師徒情誼。她近日在受訪時卻自爆，有時候會覺得對方非常「啰嗦」，自己曾經因對方話太多而受不了，就立刻裝睡，希望對方可以停下。

由於周星馳一向沉默寡言，身邊並沒有太多朋友，因此林允在受訪時坦言，覺得星爺非常可憐，並表示自己不想像對方一樣，「他多孤獨啊，都沒有人敢和他聊天，所以他就經常找我聊天。」但這也造成了她的壓力，「有時候我在外跑了一天，但他還要跟我講這麼多話，我就裝睡，之後才找工作人員叫我。」

隨後，林允接受採訪中表示，周星馳會管她管得非常嚴，幾乎所有的工作邀約都必須經過對方同意，劇本也必須先給對方看過，並舉例周星馳還曾替她推掉一部大家夢寐以求的電影，那就是迪士尼的真人電影邀約，因為星爺覺得不夠精彩，最後是因迪士尼的高層兩度來訪，導演還親自寫信邀約，才說服了星爺讓她接下。

小編語：感覺林允說這些話不太懂事，要懂得感恩啊，星爺選擇你，就是你的幸運，好好把握這份幸運，做不到歷屆星女郎那般輝煌，但至少不要給自己臉上抹黑啊……