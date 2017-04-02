在最近一期「圈內人 The Inner Circle」網路廣播節目中，Xbox創始人Seamus Blackley討論了Xbox的歷史，以及《龍鱗化身（Scalebound）》項目取消對Xbox平台的影響。

Seamus Blackley在採訪中介紹，天蝎座和Xbox Game Pass服務將會帶來新的資金流，讓Xbox團隊開發新的遊戲。同時Xbox團隊還可以利用這筆資金進行內部自行管理，而不需要尋求微軟首腦的資金支持。此外他還介紹，資金也能減少被取消的項目帶來的負擔，從這裏開始了《龍鱗化身》項目被取消的討論。

Blackley表示：「我想要大型項目，比如索尼的《地平線：黎明時分》就很棒。但那是一場上億美元的賭博。」他說，要想在一個項目還沒展示出優勢的時候就開始對其力挺，需要很大的勇氣。所以通過《地平線：黎明時分》的成功，索尼在大型遊戲項目上的競爭力非常令他欽佩。所以這也意味著Xbox必須改進。

他承認，《龍鱗化身》是他個人非常喜歡而且看好的遊戲，所以他很想知道玩家們對這件事是怎麼看的。主持人Lenwood Henegan誠懇地回答：這次打擊太大了。雖然許多人都對《龍鱗化身》的取消表示震驚，但「圈內人」更希望尋求答案。他們在推特上詢問了Phil Spencer，對此他只回答說，他也同樣失望，但現在應該期待其他遊戲陣容。

Phil Spencer曾表示：「這是一個艱難的選擇。但我們認為結果對於Xbox玩家來說是好的。雖然很失望，但我對17年的遊戲陣容充滿信心。」

《龍鱗化身》是一款比較特別的Xbox遊戲，背景設定和呈現的氣氛都很新穎，但突然就沒了。此前Phil曾經向IGN介紹過為何取消了《龍鱗化身》和《神鬼寓言：傳奇》，但有玩家據此認為JRPG已死。Blackley對此提供了一個業內人士的看法。

「如果《龍鱗化身》失敗了，或者沒有好轉和提升，那麼Phil的可信度也就隨之傾倒。微軟的決策層和董事會都在他背後看著他，如果遊戲發售並且失敗，那麼他在公司里和玩家群體中的信譽也就走到頭了。微軟不敢冒這個險。如果失敗了，那麼再往後只要Phil想要推出另一款新作品，或者想要繼續維持一個開發不順利的項目，那麼他背負的罵名就會讓這樣的新項目失去號召力。他不僅會失去現有遊戲的支持，而且也會讓新創意對它敬而遠之。」所以Blackley認為，Phil此前說的都是實話，但並沒有說出全部事情。雖然他現在是Xbox部門老大，但依然需要在整個微軟的高層宮鬥中給自己留條後路。所以《龍鱗化身》取消的背後，其實是在玩家、微軟高層、以及尋求成功項目之間的權衡博弈的結果。

最後，Blackley依然沒有忘記自己作為Xbox玩家的根本。他說，「我閉上眼睛就能看到《龍鱗化身》是怎麼玩的，我不想失去這個願景。當Phil說《龍鱗化身》被取消的時候，我甚至有點恨他。」當然，這種反應並不離奇，而且他也曾經站在過Phil的位置，所以感同身受。那些執掌生殺大權的關鍵決策者其實背負了很大的壓力和包袱，這是普通玩家不了解的。

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