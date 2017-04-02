《英雄聯盟》亞索史詩級增強！被動免控R能分身！北京新浪網 (2017-04-02 18:35)
今日，拳頭公司官方釋出了一段《英雄聯盟（League of Legends）》「疾風劍豪 - 亞索的調整視頻」。從視頻中我們能夠看到，亞索這次的增強堪稱史詩級，被動獲得的護盾現在能夠免疫控制；Q技能的旋風在擊中第一個目標后能夠分裂成三股，而最可怕的是R技能「狂風絕息斬」，發動後會有數個分身一起攻擊，控制時間長達5秒！如果不是在愚人節發佈，小編我差點就信了~
【遊俠網】《英雄聯盟》亞索史詩級增強
亞索史詩級增強圖文版：
被動技能免疫控制
Q技能旋風能分裂為三股
W技能的風牆360度無死角防禦
E技能能夠對守衛釋放
控制時間長達5秒的R技能
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