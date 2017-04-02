向太爆料吳綺莉勒索 翁靜晶質疑：為何不報警NOWnews今日新聞 (2017-04-02 18:08)
港星吳綺莉近日與「小龍女」吳卓林家庭失和鬧到警局，引起各界關注，日前又在藝人好友翁靜晶陪伴下開記者會說明來龍去脈，並澄清：「吳卓林從來沒有拿過父親（成龍）或房祖名的錢。」電影大亨向華強老婆「向太」陳嵐跳出來護航成龍，稱曾遭對方恐嚇勒索，對此吳綺莉則回應：「陳嵐說出的話，我不敢答啦！」
雖然吳綺莉不願回應陳嵐的爆料指控，但她的好友翁靜晶則轉貼「恐嚇勒索」新聞連結，質疑道：「如果有人恐嚇勒索，為什麼不報警，反而要找向太。」直言：「總算是借了向太的口，承認一毛都沒出過。有心承擔，一開始就可以成立教育基金，由律師戓銀行做托管人，按月撥款直接支付孩子教育和生活，完全不需要經過吳綺莉。」
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