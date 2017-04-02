大家晚上好，今天《天元突破：紅蓮螺岩》開播十周年，官方公佈紀念宣傳繪，《浦和小調》第二季動畫定檔2017年7月開播，人設圖公佈。搞笑四格漫畫《POP TEAM EPIC》動畫化決定。那麼接下來就進入今天的主要內容吧！

1、《天元突破》開播十周紀念宣傳繪公佈

2007年04月01日放映由GAINAX製作的原創動畫《天元突破：紅蓮螺岩》開播十周年，官方公佈紀念宣傳繪。新聞詳情>>>

2、《風夏》漫畫第150話先行圖公佈 新曲完成

《風夏》漫畫第150話先行圖公佈，本回，他們的新曲歌詞完成，而最上彰似乎也有著一些動作，那麼之後又將怎樣發展呢？新聞詳情>>>

3、原創動畫《浦和小調》第二季定檔7月開播

日本埼玉電視台製作原創動畫《浦和小調》第二季動畫定檔2017年7月開播作品將浦和的車站擬人化，描述了生活在埼玉縣埼玉市浦和地區的八位女孩的日常生活。新聞詳情>>>

4、《妖尾》第529話：官逼同死 艾露莎帶球撞人！

艾露莎這邊獲救之後，由於飛船在航行途中又要急速躲避黑龍的追趕，在認為無法抗拒的因素之下，艾露莎帶球撞人，溫蒂成為了受害者！新聞詳情>>>

5、《POP TEAM EPIC》動畫化決定 2017年10月開播

日本漫畫家大川ぶくぶ創作的搞笑四格漫畫《POP TEAM EPIC》動畫化決定！預計2017年10月開播。內容主要是一對姐妹POP子和PIPI美的日常生活。新聞詳情>>>