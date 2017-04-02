動漫星空晚報：《妖尾》第529話漫畫公佈及《風夏》第150話先行北京新浪網 (2017-04-02 18:14)
大家晚上好，今天《天元突破：紅蓮螺岩》開播十周年，官方公佈紀念宣傳繪，《浦和小調》第二季動畫定檔2017年7月開播，人設圖公佈。搞笑四格漫畫《POP TEAM EPIC》動畫化決定。那麼接下來就進入今天的主要內容吧！
1、《天元突破》開播十周紀念宣傳繪公佈
2007年04月01日放映由GAINAX製作的原創動畫《天元突破：紅蓮螺岩》開播十周年，官方公佈紀念宣傳繪。新聞詳情>>>
2、《風夏》漫畫第150話先行圖公佈 新曲完成
《風夏》漫畫第150話先行圖公佈，本回，他們的新曲歌詞完成，而最上彰似乎也有著一些動作，那麼之後又將怎樣發展呢？新聞詳情>>>
3、原創動畫《浦和小調》第二季定檔7月開播
日本埼玉電視台製作原創動畫《浦和小調》第二季動畫定檔2017年7月開播作品將浦和的車站擬人化，描述了生活在埼玉縣埼玉市浦和地區的八位女孩的日常生活。新聞詳情>>>
4、《妖尾》第529話：官逼同死 艾露莎帶球撞人！
艾露莎這邊獲救之後，由於飛船在航行途中又要急速躲避黑龍的追趕，在認為無法抗拒的因素之下，艾露莎帶球撞人，溫蒂成為了受害者！新聞詳情>>>
5、《POP TEAM EPIC》動畫化決定 2017年10月開播
日本漫畫家大川ぶくぶ創作的搞笑四格漫畫《POP TEAM EPIC》動畫化決定！預計2017年10月開播。內容主要是一對姐妹POP子和PIPI美的日常生活。新聞詳情>>>
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
米樂銀川有機白米．富麗 有機白米．白米 10 公斤．統一生機 有機白米．銀川 有機白米 2kg．有機白米．銀川 白米．台糖有機白米．米樂銀川有機白米 1Kg．2公斤 白米 糙米．富麗有機白米．5公斤 白米．米樂銀川 白米．有機 胚芽 白米．有機 白米．銀川 白米 2Kg．包裝 白米．有機米 白米 2kg．銀川 有機白米．白米 3公斤．富麗 白米．富麗 白米 有機．1公斤 白米．白米 10．鴨間稻有機白米．2公斤 白米．銀川有機白米．有機白米 1.5公斤．純有機白米．2kg 白米
蘋果新旗艦版iPad Pro曝光：屏幕大更新【北京新浪網】
這就是目前最強安卓手機配置！蘋果真方了【北京新浪網】
熬夜黨有福了！iPhone 7S【北京新浪網】
三星Galaxy S8已發佈,六大問題必須搞清【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》