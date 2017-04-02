？ ？前陣子，網上出現了號稱「殺死處男」的露背高領毛衣，於是各路明星偶像紛紛發福利，曬出自己試穿的照片。今天小編就帶大家看看日本AV女優三上悠亞穿上露背毛衣的可愛姿態，並在最後分享一些福利穿法給大家看看。

？ ？三上悠亞這位超紅的日本AV女優不但締造了誇張的人氣跟買氣外，在網路上也是話題不斷，而且不愧是偶像出身的她可愛真是她的招牌武器，只要追蹤IG幾乎天天都有美圖可以看，那麼終於在最近讓我們等到了三上悠亞挑戰殺死處男的毛衣惹~

？ ？雙馬尾外加背部全裸~10084;

？ ？說到殺死處男的服裝，不得不提到天木純之前也穿過《露背高領毛衣》，性感指數也是爆表的性感~

？ ？接著我們回到剛剛開頭講到的穿法部份，話說單單露背高領毛衣就夠性感了，但是加個小東西其實更可以有畫龍點睛的效果，比方說我們在《仙氣四溢的清新穿搭法》提到過的一樣，加對貓耳更可以突顯可愛喔~

？ ？只能說日本網友的整理就是貼心，這邊告訴我們就算臨時找不到貓耳，找付眼鏡也很好搭

？ ？另外露背高領毛衣的魅力還可以靠鏡子突顯性感，這樣不只正面連美背也可以一覽無遺~

？ ？說到美背，千萬不能忘記露背高領毛衣的背面就是一大亮點，這告訴我們穿內衣也可以搭，NO BRA也OK。

？ ？最後送上的就是殺死處男的毛衣最後一招性感穿法~

？ ？那就是整件反著穿~太神啦！