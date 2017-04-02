游皓婷拍螢火蟲 苦守多夜直喊最難訪中央社 (2017-04-02 18:14)
（中央社記者王靖怡台北2日電）紀錄片「城市微光」耗時兩年跟拍螢火蟲復育過程，螢火蟲出沒時間極短，且螢光極不易拍攝，主播游皓婷蹲點好幾晚才成功拍到第1隻螢火蟲，笑稱是最難等的採訪主角。
台北市是全球第1個在人口稠密首都成功復育螢火蟲城市，引起國際學者來台學習，「2017國際螢火蟲年會」也將在台北舉行，日前樂團五月天在大安森林公園開唱，露天音樂台正後方恰巧是復育螢火蟲棲地，意外引發關注。
TVBS耗時兩年跟拍復育過程，完成首部自製紀錄片「城市微光」，由導演張博鈞掌鏡，主播蘇宗怡配音，游皓婷更前往日本拍攝，取經他國保育螢火蟲經驗，完整記錄大安森林公園、榮星花園、木柵公園等地成功復育螢火蟲辛苦過程，3、4日將在TVBS 56頻道播出。
螢火蟲出沒時間極短，且發出「微光」極不易拍攝，游皓婷到榮星花園拍攝時，蹲點好幾晚才成功拍到第1隻螢火蟲。拍攝日本東京久我山螢火蟲祭時，當地人對國外記者不太理睬，螢火蟲到底要在哪裡野放，當地人都不說。
游皓婷只好拿出在台灣採訪招數「等」與「問」，每天與攝影扛15公斤裝備，從白天走到黑夜，終於突破日本人心防，打開花園培育箱網子，讓她拍攝源氏螢發光，讓游皓婷感動直呼「已獲得最大滿足」。
負責全片配音的蘇宗怡是第1次進錄音室配音，一開始略顯緊張，看完全片後深受感動。見到像毛毛蟲似的螢火蟲幼蟲，成功在這3個公園復育幻化成點點螢光時，蘇宗怡和配音室人員齊聲歡呼。1060402
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