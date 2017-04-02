位於滋賀縣的日本第一大湖「琵琶湖」，自古以來就是日本重要的地區，有非常豐富的歷史與文化。因此，現在的琵琶湖畔有許多值得探訪的歷史遺跡與景點，其中不能錯過的是琵琶湖東岸的水鄉「近江八幡」。









▲ 近江八幡美景〈攝影：「涵的足跡~走遍天涯」小涵〉





近江商人的故鄉





位於滋賀縣中部，琵琶湖東岸的近江八幡，是日本江戶時代聞名全國的三大商人之一近江商人的故鄉。西元1585年，日本戰國時代豐臣秀吉的外甥豐臣秀次在此興建了八幡城，並在城的南面建立起城下町，吸引了許多商人與手工藝人來此定居。其中最重要的建設就是興建了運河水道「八幡堀」。一般來說堀是用來護城而已，但豐城秀次在八幡山周圍所挖掘的八幡堀連通到琵琶湖，既有防衛八幡城的功能，又可作為運河，讓許多船隻在八幡靠岸，進行商業交易，使得八幡城成為經濟繁榮的商業中心。





直到現在近江八幡仍保留許多古老建築，沿著河的兩岸是日本傳統黑漆板壁與方形格子門窗的建築，被列為「重要傳統建築保護區」。近江八幡成為美麗的水鄉，吸引許多日本古裝劇來此拍攝。









▲ 近江八幡是近江商人的故鄉〈攝影：「涵的足跡~走遍天涯」小涵〉





交通方式

近江八幡距離京都不遠，從JR京都駅搭乘琵琶湖線於JR近江八幡駅下車，約35分鐘車程即可抵達。於JR近江八幡駅下車後，建議先到車站北口的觀光案內所拿取免費的近江八幡散策地圖，並於北口外的6號乘車處搭乘往長命寺的公車，於新町下車，即可開始八幡堀散策之旅。





八幡堀散策





現在的新町是過去的商業區，至今仍保留許多日本傳統的木造建築，其中具有代表性的是被列為重要文化財的「舊西川家住宅」與旁邊的鄉土資料館、歷史民俗資料館，再往前就可以看到八幡堀的入口。





八幡堀每個季節都有不同的美景，河的兩旁都是櫻花樹，春天櫻花盛開時，坐船遊河，彷彿通過粉紅色的櫻花隧道，浪漫指數破表。冬天時，這裡成為銀白色的世界，又是另一種不同的美。不論乘船遊河或是沿著河岸散步，都能感受到八幡堀的寧靜優美。









▲ 冬季的八幡堀成了銀白的美麗世界〈攝影：「涵的足跡~走遍天涯」小涵〉





▲ 八幡堀的兩旁是傳統日式建築〈攝影：「涵的足跡~走遍天涯」小涵〉





來到這裡建議可以乘船遊八幡堀。船運行的時間為每年的4月到11月底，冬季想要乘船的話，必須事先預約。這裡有多家船公司，有的是船夫手划船，有的是電動船，乘船時間、費用、登船地點也都有所不同，建議出發前先上近江八幡觀光物產協會網站上查詢。









▲ 冬季想要乘船的話，必須事先預約〈攝影：「涵的足跡~走遍天涯」小涵〉





日牟禮八幡宮





沿著八幡堀走，會來到日牟禮八幡宮。日牟禮八幡宮已有千年歷史，自古以來是近江商人的信仰中心。八幡宮內莊嚴肅穆，四周古木參天，來到這裡讓人不由得肅然起敬。





▲ 日牟禮八幡宮自古以來是近江商人信仰的中心〈攝影：「涵的足跡~走遍天涯」小涵〉





▲ 千年歷史的日牟禮八幡宮〈攝影：「涵的足跡~走遍天涯」小涵〉





日牟禮八幡宮的旁邊是八幡山纜車站，從這裡可以搭纜車登上八幡山。從山上可以飽覽整個近江八幡與琵琶湖的美景，亦有一些歷史遺跡。









▲ 八幡堀山纜車站〈攝影：「涵的足跡~走遍天涯」小涵〉





琵琶湖畔的近江八幡雖然不大，卻是一個值得慢慢品味、散步的地方。乘船遊八幡堀，美麗的運河兩旁是古色古香的日式傳統建築，春天櫻花盛開時造訪，更是美不勝收。下次到京都旅遊時，不妨安排一趟近江八幡半日輕旅行，好好感受近江八幡水鄉之美。