薩克斯風樂聲搭上竹子湖海芋美景 享受視聽覺饗宴台灣好新聞報 (2017-04-02 17:49)
地方中心／台北報導
在一整片海芋花海的簇擁之下，欣賞精彩的薩克斯風演奏，閉眼聆聽感受大自然的美好，盛開的海芋也隨著音樂更顯高雅、浪漫。你也嚮往如詩如畫的五感體驗嗎？那可千萬別錯過假日下午才有的竹子湖田園音樂會唷！
即日起至4月23日止，每個週休假日及連續假期的下午14:00至16:00，特別邀請林瑞傑老師擔任薩克斯風樂手，將於五所農園輪流舉辦七場芋見薩克斯風田園音樂會。北市產業局表示，今年節目特別規劃田園音樂會，希望來竹子湖採海芋、嚐美食、賞佳景的遊客，除了視覺與味覺的體驗外，還能聆賞令人心情愉悅的音樂演奏，讓海芋季呈現更豐富活潑的面貌，遊客玩得開心盡興，也更能帶動地方觀光的多元發展。
薩克斯風樂手林瑞傑老師擅長高音與中音薩克斯風，他從干城藝工隊退役後，考上人人羨慕的中國鋼鐵公司，但他對音樂的熱情不減反增，決定進入皇后舞廳擔任樂師，後來更成為街頭藝人。今年受邀來竹子湖海芋季表演，老師的精湛技藝，將高音薩克斯風呈現出有如青春活潑的少女，而中音薩克斯風則是表現得有如甜美婉約的少婦。老師並將情歌裡男女主角從打情罵俏、相識相戀直到相愛的過程詮釋得淋漓盡致，優美旋律在耳畔迴盪，令人沉醉不已。
悠揚的薩克斯風樂聲搭上竹子湖得天獨厚的美景，搭配輕食小點，伴您度過美好的午後時光，這就是海芋農園小型音樂會，歡迎您一同細細品味花田與音樂交織而成的美妙樂章。關於2017竹子湖海芋季的最新資訊，請鎖定「台北饗樂趣」粉絲專頁。假期出遊，提醒大家多利用大眾運輸工具上山賞花，並遵守交通管制措施。
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