中國好聲音張瑋秘婚 妻子小他6歲中央社 (2017-04-02 17:48)
（中央社台北2日電）「中國好聲音」歌手張瑋在微博公布結婚的消息。張瑋的妻子是1994年出生的歌手楊燁，曾是大陸少女偶像團體「愛朵女孩」成員，和張瑋在工作中認識，比他小6歲。
新浪娛樂報導，張瑋與楊燁兩人的私照曝了光，兩人一起戲水、出遊，恩愛甜蜜，搞笑十足。
張瑋在1988年8月出生於內蒙古赤峰市，2012年畢業於瀋陽音樂學院。同一年，在第一季「中國好聲音」第一期舞台，以輕搖滾風格演繹「High歌」，頗獲好評。在好聲音巔峰之夜又與美國歌手亞當藍伯特（Adam Lambert）合唱「Whataya want from me」。
張瑋在2012到2013年間相繼推出單曲「英雄崛起」、「讓世界為你轉身」、「鳳凰」，並以電影「太極2」主題曲「英雄崛起」摘得香港華鼎獎「中國最受媒體歡迎電影歌曲」。1060402
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