？？ ？現在的網路直播很火爆，只要一部手機，人人就可以當主播。不過，因為美顏等原因，我們看視頻中的主播總是那麼好看。難免就想去打賞一下。

？？ 3月29日晚上8點半，嘉興市公安局經開分局城西派出所副所長董海宏接到了一起報警，一名在嘉興打工的安徽籍男子高某稱，自己家柜子里放的19000元現金不翼而飛。警方到達高某家中后發現，高某家住12樓，沒有東西被翻過的痕迹，懷疑是家裡人作案。「問他表弟談某（化名）的妻子朱某，我們說你把手機拿過來，發現有很多直播記錄，還有打賞，哪裡來的錢，最後她也承認了。

？？未成年結婚並生子，百無聊賴做起家庭婦女

？？朱某2000年出生，山東人，今年只有16歲，三年前跟90年出生的談某在網上認識相戀，並在談某老家辦了婚禮，算是結婚了，但因為年齡的關係，沒有領結婚證。

？？去年年底，他們的第一個孩子出生了。為了更好的生活，朱某跟著高某來到嘉興打工掙錢。因為孩子才4個月，談某就讓妻子在家帶孩子就好，他在嘉興水果市場做搬運工，一個月也能賺上萬元，能養家。

？？在家的朱某除了帶孩子，洗衣服，感覺很無聊，就打開了手機上的直播軟體。「我就是亂點點進去看的，我看了50多個，基本都是男的，只有1個是女的。」朱某說，「就覺得他很搞笑，就打賞了。」

？？直播中，男主播皮膚白皙，五官精緻，說話風趣幽默，正好填補了現實中朱某老公的不足。朱某一高興半個月就給男主播打賞了四五千元。在朱某看的直播平台上，打賞的禮物有鮮花，車，兔子，鑽石，飛機，價格從5個8金幣到2個8金幣不等。1塊錢可以買7個金幣。「打賞的時候我覺得很好玩兒。」朱某說。

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？？為了能表達自己的愛，錢不是事兒

？？16歲，還是很多人少不更事，情竇初開的年紀。朱某漸漸的喜歡上了男主播后，打賞就一點也不心疼。但老公給的錢很快花完了。在嘉興，他跟老公和老公的表哥表嫂同住一起，一次偶然的機會，她聽到表哥的錢放在柜子里，而鑰匙是大家都知道的，經常放的地方。打賞的錢不夠了，她就偷偷分兩次拿了表哥柜子里的錢，一次9000，一次10000。

？？一來二去，他經常看的男主播開始認識朱某，並問朱某要了QQ，兩人開始線下聯繫。兩人互加微信后，朱某先後給了男主播上萬元，男主播提出想要來看朱某，朱某還主動給了男主播600元微信紅包。3月29日下午，男主播從廣東東莞坐高鐵來到了嘉興。

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？？「見到后我覺得有點失望。」朱某有些憂傷的說，「我想像中他應該是高大帥氣的，但是他比我高不了多少，大概只有1米5，還很黑。」

？？兩人在朱某住所樓下見面后，因為要照顧孩子，傍晚，朱某就回家了。沒想到，晚上就被警方逮捕。目前，朱某因為還在哺乳期，被取保候審。

？？警方提醒，目前，直播平台依然熱度未減，但主播們一般是在化妝后，再用自動美顏的攝像頭拍攝自己，顏值高到讓人心動的大有人在。插科打諢，唱歌搞笑，吸引大批粉絲，還有很多像朱某這樣的觀眾，金錢觀念不強，很容易被誘惑。

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