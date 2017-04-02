？ ？《天龍八部》這部小說相信很多人以前都看過，而電視劇更是翻拍了不知道幾版了。但是不可否認，《天龍八部》中高手確實不少。現在我們就來討論一下這些高手的排名，如果大家有不同意見，歡迎討論。

第十：鳩摩智

？ ？鳩摩智為人高傲自負，痴迷於武學，他聰慧過人，能過目不忘。可惜內心陰險奸詐，心術不正之人偏偏要練道家的小無相功和佛家的易筋經、少林七十二絕技，最終導致自己走火入魔，武功修為盡廢。

果然還是開掛的牛逼！《天龍八部》中的十大武林高手

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第九：蕭峰

？ ？蕭大哥屬於實戰形的人物，蕭峰在武林中很謙虛，說段譽和虛竹都比他厲害，但蕭峰在天龍八部里和人對敵卻未曾有敗績。憑一套降龍十八掌縱橫天下，但最值得一提的，還是他的「擒龍功」，這門神功若是練至圓滿，小編我會很負責的把蕭峰排到第一，但可惜蕭峰還是謙虛的說他只「練得皮毛」。

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第八：段譽

？ ？凌波微步加六脈神劍，段譽就是一把行走中的機關槍，而且根據蕭峰所說，六脈神劍至今還沒有破解之法。

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第七：慕容博

？ ？慕容博表面上看來似乎和蕭遠山打成平手，但他唯一差在哪兒呢？那就是蕭遠山三十年前與武林群雄血戰，又跌落山崖，身受重傷，沉疾一直跟隨到年老，蕭遠山身有沉痾舊疾，還能與慕容博打成平手在，明顯高出一絲。

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第六：蕭遠山

？ ？蕭遠山帶妻子回雁門關省親時，卻被姑蘇慕容氏慕容博陷害，遭到中原二十一名武林高手的埋伏與圍殺，蕭遠山以一己之力大敗率領群雄的少林派掌門人「伏虎羅漢」玄慈方丈(帶頭大哥)與丐幫幫主「劍髯」汪劍通，並殺死「萬勝刀」王維義，「地絕劍」黃山鶴雲道長、山西大同府「鐵塔」方大雄和江西「杜氏三雄」等十七名武林高手。

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第五名：李秋水

？ ？能跟天山童姥過招超過100招的，恐怕天龍八部沒有幾個人。

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第四名：無崖子

？ ？理由：整個天龍八部，能讓段譽只是學了一招半式(北冥神功和凌波微步)，便能瞬間變為頂級高手行列，虛竹只是發揮了無崖子一成不到的功力，便能遠程散倒一扇牆，可見其威猛。只可惜無崖子出場的時候已經是個已經快要仙逝的老人。

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第三名：天山童姥

？ ？能用手朝遠處的虛竹只是輕輕一指，便封殺了虛竹的全身穴道，這種不叫點穴，簡直就是定身術啊，什麼一陽指、六脈神劍都無法與之相比。在天龍八部，能只要一招便能定封70年北冥內力虛竹的，貌似只有天山童姥能做到。

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第二名：掃地僧

？ ？理由：把掃地僧排第二，很多人不服氣，掃地僧秒殺天龍二老匹夫，這是何等何等的牛叉，不過掃地僧被喬峰震傷，足見其不是神話無敵的人物，況且老僧人年事已高，已是風燭殘年，怎能與年輕人爭鋒？還是退居二線吧。

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第一名：虛竹

？ ？吸收了逍遙派三大老散仙的絕大部分功力，且學會了逍遙派絕大部分外掛，蕭峰臨死前還將降龍十八掌傳給了他，儘管虛竹資質一般，但是終究有200多年內力做根基，身負如此多的神功，只要加以時日，一年之後，打遍天下無敵手絕對沒有問題。

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