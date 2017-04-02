？？ 一年一度的清明節來了，相信很多人此時也在回家的路上了。不過，有些人卻因為工作或其它原因無法回家，他們此時只能找到代掃墓。而90年的喬羅男在網上專職代人掃墓兩年，一直遵守著職業掃墓人之間不成文的規矩：一不下跪，二不假哭。「能幫別人完成心愿、表達心意，我覺得這並不只是一樁生意，更是一種成人之美」。

一場祭祀需要準備三天

？ 找墓地、採購、確認流程……一場15分鐘的祭祀，常常需要提前三天就開始準備。網店有時一天接到多筆訂單，這讓喬羅男有點忙不過來，「店裡沒什麼固定的幫手，接單的事情全靠我自己」。

？ （「每年這個時候菊花就會漲價」，前往墓地前，喬羅男自己掏錢額外多買了一盆花籃）

（喬羅男還特地辦了公交卡，在城裡各大墓園間來回穿梭）

？ 他對第一次代人掃墓的情景依然記憶猶新：「山裡的老墳沒有門牌號，連委託人也不太說得清具體位置，跑了好幾趟才找到。」

（喬羅男拿著手機，一遍遍對照買家留言的具體門牌號找受委託的墓碑）

？ 然而開始祭祀那天，他打開手機直播，卻一句話也說不出口，「站在陌生人的墓碑前還是有點發懵的，心理上有所忌憚，不知如何將委託給我的話說給另一個世界的人聽。」

（找到墓碑之後，他熟練地架起三腳架，打開手機直播給買家直播掃墓過程）

？ 漸漸熟練之後，他開始定製不同的服務，並收取不同費用：「一次祭祀大概需要15分鐘，最高一次收費800元，這些都會事先跟買家溝通好。」

？ 一群清明無法回家的人

？ 「清明時節雨紛紛 ，路上行人慾斷魂」，每年清明時節都是代掃墓網店最忙碌的時刻，即使是深夜，也能得到他們的「秒回」。

？ 店主小珂的網路自動回復是「魂在山谷，人在江湖，掃墓人在紅塵」，頗有一種武俠風骨。他說，忙著給別人掃墓，自己卻好幾年沒在清明回過家了。

？ 像喬羅男和小珂那樣無法回家的掃墓人在網上還有很多，他們之間有個不成文的規矩：一不下跪，二不假哭。「有些情緒應該是發自內心的，不能讓陌生人來表達，也不應該用錢買到。」

（私人墓地的祭祀要求比公墓複雜很多，除了上供酒菜和水果之外，有時還需根據買家要求燃放固定數量的鞭炮）

？ 關於生意，小珂其實在意得並不多，甚至有些心不在焉：「生意並沒有網上傳說得那樣火，這也很正常，畢竟大多數人還是希望能親力親為」。

？ 他並不指望靠這個賺錢，但打算將網店一直開下去。他相信人生是一場「不帶地圖的叢林探險」，所以能夠活成一個特殊的符號、能幫助別人完成心愿是一件「酷得可以向子孫炫耀好久的事」。他說，「為逝者吟詩，為行者詠琴。這是人生的另一種修行。」