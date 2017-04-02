？ ？《名偵探柯南》中新一要打敗的「黑衣組織」一直是個謎，不過隨著故事的發展，這個跨國犯罪組織的人員也不斷的暴露出來，今天我們就來盤點一下《名偵探柯南》中黑衣組織的那些成員。

？ ？【卧底派】

？ ？1、黑麥威士忌Rye（脫離組織）

？ ？FBI卧底，真名赤井秀一，化名諸星大。身份暴露導致女友宮野明美被琴酒殺害，假死後暗中保護明美的妹妹灰原哀。

？ ？2、波本Bourbon

？ ？日本公安卧底，本名降谷零，化名安室透。表面職業為私家偵探，拜毛利小五郎為師。與赤井秀一相互反感。

？ ？3、基爾Kir

？ ？CIA卧底，真名本堂瑛海，化名水無憐奈，曾被FBI誤擒，現已被送回組織繼續任務。

？ ？4、伊森·本堂（死亡）

？ ？CIA卧底， 4年前為了保護女兒水無憐奈的卧底身份不暴露而選擇自殺。

？ ？5、蘇格蘭威士忌Scotch（死亡）

？ ？日本公安卧底，安室透的同事，身份暴露后自殺。

？ ？【反水/洗白派】

？ ？1、貝爾摩德Vermouth

？ ？黑衣組織重要成員，精通易容與變聲，負責收集重要情報。被新一和小蘭救下后一直保護兩人，並對組織隱瞞柯南和灰原的真實身份。

？ ？2、雪莉Sherry（脫離組織）

？ ？黑衣組織中的科學家，藥物APTX4869的製造者。真名宮野志保，姐姐宮野明美受害后反抗組織，被囚禁時服藥導致身體幼年化，化名灰原哀。

？ ？3、宮野明美（死亡）

？ ？黑衣組織的基層成員，被迫加入組織。為了自己和妹妹能夠脫離組織，完成組織任務后被琴酒殺害。

？ ？4、愛爾蘭 Irish（死亡）

？ ？他發現了柯南的真正身份，任務失敗后，以自己的生命保護柯南，被基安蒂槍殺。

？ ？5、庫拉索Curacao（脫離組織）

？ ？黑衣組織二號人物的心腹，具有超強的記憶能力，失憶后偶遇少年偵探團，恢復記憶後背叛了組織，目前生死待定。

？ ？【痴漢派】

？ ？1、朱奈瑞克Generic（脫離組織）

？ ？黑衣組織中的科學家，灰原的舊同事。開發出刪改記憶的藥物，打算把灰原變成自己家人，結果使自己喪失記憶，后被普通家庭收養過上正常人的生活。

？ ？2、伏特加Vodka

？ ？黑衣組織重要成員，頭腦簡單，完全服從琴酒且一起行動，尊稱琴酒為「大哥」。

？ ？3、卡爾瓦多斯Calvados（死亡）

？ ？黑衣組織的狙擊手，因迷戀貝爾摩德而協助其與FBI的對決，被捕前自殺。

？ ？【不團結派】

？ ？1、基安蒂 Chianti

？ ？黑衣組織中的狙擊手，實力強勁，性格激進，痛恨對卡爾瓦多斯見死不救的貝爾摩德。

？ ？2、科恩 Korn

？ ？黑衣組織中的狙擊手，與基安蒂搭檔，技術出眾。性格冷酷，同樣討厭貝爾摩德。

？ ？3、岡倉政明（死亡）

？ ？黑衣組織派出的間諜，擅自拷貝組織間諜名單而被追殺。因捲入了一起殺人案遇害。

？ ？4、原佳明（死亡）

？ ？黑衣組織的外圍人員，遊戲工程師，因入侵黑衣組織電腦而被琴酒殺害。

？ ？【神秘派】

？ ？1、那位先生Boss

？ ？黑衣組織首領，沒有任何代號，其他成員的酒類代號就是他所命名，身份成謎。

？ ？2、朗姆Rum

？ ？黑衣組織的二號人物，Boss的心腹。性別及外貌均不明，裝有一隻義眼。

？ ？3、老人

？ ？姓名不詳，他的出現導致FBI抓捕琴酒的計劃失敗，並使赤井的卧底身份暴露。

？ ？【琴酒派】

？ ？琴酒Gin

？ ？黑衣組織重要成員，冷酷殘忍，經常執行各種暗殺和清除組織內奸的任務，是給新一灌藥的罪魁禍首。

？ ？【送人頭派】

？ ？1、宮野厚司（死亡）

？ ？黑衣組織中的科學家，灰原哀的父親，與妻子艾蓮娜一起進行神秘研究，並一同「意外死亡」。

？ ？2、宮野艾蓮娜（死亡）

？ ？黑衣組織中的科學家，生前對自己的死亡有所察覺，給幼女灰原哀留下了線索。

？ ？3、皮斯克 Pisco（死亡）

？ ？黑衣組織元老級成員，暗殺政要任務失敗，在Boss的要求下被琴酒滅口。

？ ？4、龍舌蘭Tequila（死亡）

？ ？關西口音的大漢，在一次和滿天堂公司職員交易時因拿錯箱子被誤炸而死。

？ ？5、楠田陸道（死亡）

？ ？黑衣組織基層成員，調查任務中被FBI發現而駕車逃亡，途中自殺。

？ ？6、沼淵己一郎（被捕）

？ ？黑衣組織培養的殺手，后被作為藥物實驗對象。逃跑后製造了連環殺人案，被逮捕。

？ ？7、阿拉克Arak（死亡）

？ ？黑衣組織的職業殺手，暗殺帕納蘇格拉國公主失敗，被捕時服毒自殺。

？ ？8、黑鬍子（死亡）

？ ？黑衣組織中的藥物研發成員，散播病毒任務失敗后遭琴酒處決。

？ ？9、殺手（死亡）

？ ？黑衣組織基層成員，受命暗殺灰原哀，任務失敗后被琴酒槍殺。