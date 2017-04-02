跟上「不哲不夠」手繪潮！ S.H.E合體參戰NOWnews今日新聞 (2017-04-02 10:57)
日前知名電影頻道「Star Movies」的小編，召集全台灣粉絲專頁的小編，在愚人節這天，將公司粉絲團LOGO換成手繪版本，引起外界相當大的關注。連歌手S.H.E也趕搭上這股「不哲不夠手繪風」，紛紛換上手繪版頭貼，意外形成另一種合體，讓粉絲都相當開心！
「Star Movies」號召這個活動的起因是，日前該粉絲團收到粉絲來信，希望小編可以將美國隊長的劇照，P成只留盾牌的照片，不料小編親自手繪一張盾牌照給粉絲，卻被嫌棄態度差，更被罵「不哲不夠的死小孩」，掀起一股討論。
藝人Selina（任家萱）先是在臉書換上她跑完21K的手繪頭貼，並寫上：「不哲不夠的美少女，跑完21K依然美少女。」逗樂不少網友。好姊妹Hebe（田馥甄）也隨即換上手繪版本頭貼，笑稱：「我不哲不夠的跟上時代潮流了。」
最後眼看就差Ella（陳嘉樺）加入戰局，許多粉絲更是狂敲碗，希望Ella能完成「三人合體」的心願。Ella也不負眾望展現超高技藝，隨即PO出黑白狂野版手繪頭貼，更加碼畫上狗女兒布丁，表示：「不哲不夠的渾身是勁勁勁勁勁勁勁」。讓許多粉絲笑說，愚人節不用整人也可以超快樂！
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